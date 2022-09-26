Продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух создал футбольную команду вместе с Егором Дружининым

Илья Авербух, хореограф и продюсер шоу «Ледниковый период» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Если пять лет назад на вершине андеграунда, плавно перешедшего в мейнстрим, были рэп-баттлы, затем их место (по популярности у интернет-аудитории) заняли любительские бои ММА, то теперь огромное количество народу (миллионные просмотры в YouTube) смотрит медиафутбол. Это в целом тоже самое, что обычный футбол, только непрофессиональный (хотя и профессиональных наемников там хватает): где больше разборок, мата на поле, неожиданных камер, блогеров и прочих генераторов хайпа.

Собственные команды в медиафутболе создают и действующие футболисты сборной России (спартаковцы Георгий Джикия и Александр Соболев), и бойцы ММА, и юмористы ТНТ (Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Иван Абрамов), и ветераны РФС (Егор Титов, Ренат Янбаев, Роман Шишкин, Александр Филимонов), и многие другие.

Егор Дружинин собрал команду людей, работающих в сфере шоу-бизнеса, и проводит с ней настоящие сборы Фото: Иван ВИСЛОВ

На днях стало известно, что хореограф Егор Дружинин собрал команду людей, работающих в сфере шоу-бизнеса, и проводит с ней настоящие сборы с участием профессионального тренера. Чтобы в скором времени заявиться в медиалигу и тоже собирать лайки с просмотрами.

— Мы собрали команду, которая называется «Дружина», — признался Дружинин, комментировавший один из матчей медиалиги. — Пока еще не участвуем в турнире, потому что совсем «зеленые». Только-только организовались, несмотря на то, что многие ребята в нашей команде в футбол играют достаточно давно. Нам нужно время, чтобы адаптироваться. Поэтому в ближайшее время хотим провести товарищеские матчи, понять, что к чему и адаптироваться. Горжусь ребятами, которые у нас в команде. У нас нежный, но стремительный футбол.

Егор пояснил, что коллектив укомплектован людьми, имеющими отношения к его профессиональной деятельности — танцам: постановщиками, хореографами, танцовщиками, режиссерами и другими представителями шоу-бизнеса.

Егор Дружинин комментирует футбол

Кроме того, наставник шоу «Новые танцы» раскрыл одного из самых известных футболистов «Дружины» — это Илья Авербух, хореограф и продюсер шоу «Ледниковый период», которое вскоре может вернуться в эфир Первого канала.

— Я был очень удивлен, когда узнал, что Илья играет (раньше выступал за команду звезд «Росич-Старко»), — рассказал Егор. — А он действительно играет и делает это неплохо.

В отличие от других команд медиалиги, не стесняющихся в выражениях и всегда готовых на конфликт, Дружинин намерен сделать ставку на «бесконечную доброжелательность и веру друг в друга».