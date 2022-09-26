Рокировка ведущих на «Первом»: Дмитрий Нагиев вернулся к работе, заменив Маслякова в КВН

Дмитрий появился за стойкой ведущего игры КВН

Долгое время зрители спрашивали, что же будет с Дмитрием Нагиевым после исчезновения из эфира, вернется ли он в шоу «Голос» и другие проекты Первого канала, и если да, то когда.

Ответ был дан 24 сентября, когда Дмитрий появился за стойкой ведущего игры КВН. Шесть команд разыграли путевку в 1/4 финала Высшей лиги, а Нагиев в этот момент заменял Маслякова. Замену объяснил лично Константин Эрнст. Гендиректор Первого канала заверил, что Александр Васильевич сам попросил, чтобы пока его детище доверили близким КВН людям, неоднократно заседавшим в жюри — поэтому в последнее время проект вели Валдис Пельш, Дмитрий Хрусталев и Вадим Галыгин — это решение связано с состоянием здоровья мэтра.

Нагиев заменил Маслякова

В этом сезоне Масляков вести шоу не будет, однако его сын, Александр Александрович, подтвердил, что папа появится в составе жюри.

А что с «Голосом»? Съемки слепых прослушиваний 10 сезона детской версии вокального шоу стартовали. И в павильонах «Мосфильма» заметили Яну Чурикову — чуть ли не самую музыкальную ведущую Первого канала. Она вела вокальные проекты «Фабрика звезд» и «Универсальный артист», регулярно комментировала «Евровидение» вместе с Юрием Аксютой и как никто другой умеет работать с детьми (руководит вещанием молодежного холдинга MTV Россия и Российским движением школьников).

Вероятнее всего, Яна и будет работать в паре с Агатой Муцениеце в качестве ведущей шоу. Бывшая жена Павла Прилучного свое участие уже подтвердила. А вот Чурикова отмалчивается и за всеми комментариями отправляет в пресс-службу Первого канала.

В русской и англоязычной статьях Википедии (правки может вносить каждый, но после модерации), посвященных шоу «Голос.Дети», Яна Чурикова уже указана в качестве ведущей. Причем, на иностранной странице эта информация появилась еще до появления в соцсетях зрительского снимка с ведущей в съемочном павильоне детского «Голоса».