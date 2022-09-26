Раскрыта главная тайна нового проекта Андрея Малахова

Первый выпуск программы «МАЛАХОВ» выйдет 26 сентября в 16.30. Фото: телеканал «Россия»

В понедельник премьера нового телепроекта «МАЛАХОВ». Программа телеведущего Андрея Малахова и его команды будет выходить на телеканале «Россия» по будням в 16.30. 26 сентября в эфире первый выпуск. Его тема: «Военкор. Есть такая профессия».

Студия нового проекта «МАЛАХОВ». Фото: телеканал «Россия»

В студии Андрея Малахова собрались военкоры – те журналисты, кто во время съемок оказался временно в Москве, но скоро они вернутся на передовую. Военкоры освещают СВО, для многих это не первые командировки. Журналисты и члены их семей расскажут о специфике своей работы. Так, одной из героинь программы «МАЛАХОВ» стала специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова – она говорила не только о том, что ненавидит каски, так как они портят прическу, а о многих серьезных вещах. Опыт у Асламовой огромный: «С 92-го года я на фронте. В этом году 30-летие моей работы военным корреспондентом».

Справа от Андрея Малахова — специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова, слева — военкор телеканала «Россия» Евгений Давыдов. Фото: телеканал «Россия»

В студии у Андрея Малахова расскажут о работе военных корреспондентов канала «Россия». Это - Евгений Поддубный, Александр Сладков, Александр Рогаткин, Андрей Руденко, Ольга Курлаева, Сергей Зенин, Антон Степаненко, Николай Долгачев, Евгений Давыдов, Григорий Вдовин. Евгений Давыдов расскажет о том, как был в плену, как звонили с угрозами его жене, и о том, что больше всего он всегда переживает за семью.

Покажут трогательный сюжет о том, как Андрей Малахов навещает своего первого учителя на ТВ. Еще на советском ТВ Андрей проходил практику в программе «Доброе утро», где его заметила и отметила шеф-редактор Лариса Львовна Зенина. Она стала «крестной» Малахова на ТВ. А в этот раз телеведущий брал интервью у Ларисы Львовны, как у мамы военкора Сергей Зенина, чьи репортажи с передовой он смотрит много лет.

Запись программы «МАЛАХОВ». Фото: телеканал «Россия»

Андрей Малахов говорит о своих коллегах военкорах: «Эти люди – профессионалы, мощная ударная сила. Их имена и лица знает вся страна – и они на передовой изо дня в день, и днем, и ночью. Военные корреспонденты – это очевидцы реальных событий, глаза и уши в самых опасных местах боев, они фиксируют события, разоблачают фейки и помогают людям разобраться в том, что происходит на самом деле. Хрупкие женщины наряду с мужчинами ежедневно идут под пули, рискуя собственной жизнью – ради того, чтобы доставить нам новости. Каждый свой материал они пропускают через себя. Их репортажи – важнейшие документы истории. Но их синий защитный жилет с надписью «пресса» перестал служить для них гарантом безопасности…».