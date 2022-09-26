Появилось видео, как сотня мародеров разгромила супермаркет в Филадельфии

После набега подростков магазин оказался полностью разграбленным и разгромленным

Полиция Филадельфии проводит расследование после дикого набега, учиненного подростками на круглосуточный супермаркет Wawa.

Инцидент произошел в половину девятого вечера 24 сентября. Сбрасывая с полок товары и швыряя друг в друга продуктами и бутылками, почти сотня несовершеннолетних хулиганов устроили хаос в магазине, напугав покупателей и продавцов.

Свои «геройства» подростки снимали на телефон, а затем опубликовали в соцсетях. На одном из видео можно наблюдать, как, пока одни громят и переворачивают полки с товарами, одна из девушек отплясывает тверк на прилавке. На кадрах можно разобрать крики одного из сотрудников магазина, который оскорблял напавших подростков.

«Вы тупые, - говорит продавец. - Серьезно. Вы все тупые уроды».

После набега подростков магазин оказался полностью разграбленным и разгромленным. По полу разбросаны продукты, осколки от разбитых бутылок.

Судя по другим видеозаписям, подростки не остановились на супермаркете и свое беззаконие продолжили на парковке магазина. Там как раз их и обнаружили полицейские.

В момент прибытия правоохранителей подростки переругивались друг с другом и даже устроили потасовку. Полиция только разогнала толпу, решив в этот раз обойтись без арестов.

Власти города приводят неутешительную статистику, по сравнению с данными прошлом года количество преступлений (грабежей, краж и нападений) возросло на 32%, а количество насильственных преступлений - на 7%.

Аналогичный инцидент произошел в Филадельфии месяц назад. Тогда толпа подростков разгромила ямайский ресторан Zion Cuisine и даже попыталась атаковать его сотрудников. Нападавшие переворачивали столы, бросали и ломали стулья, разбили стекло.