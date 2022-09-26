В Лондоне и Париже протестующие попытались штурмовать иранское посольство

В воскресенье в Лондоне прошли массовые манифестации против официального Тегерана Фото: REUTERS

Волна протестов против властей Ирана, которая сотрясает Исламскую Республику уже больше недели, перекинулась теперь и на Туманный Альбион. В воскресенье в Лондоне прошли массовые манифестации против официального Тегерана, который обвиняют в убийстве 22-летней кудской девушки.

Как пишет «Дейли Мейл», Скотленд-Ярд заявил, что беспорядки на воскресной акции протеста первоначально вспыхнули в непосредственной близости от посольства Ирана в Лондоне, которое манифестанты пытались атаковать как символ ненавистного режима. Затем протесты переместился в район Мраморной арки, а потом - в Майда-Вейл, где был атакован Исламский центр Англии. Также были замечены недовольные, организовавшие демонстрацию возле Исламского центра Килберн.

На опубликованных кадрах видны разгневанные манифестанты, кричащие и толкающие полицейских, выстроившихся в очередь перед посольством. Толпа скандировала «Смерть Исламской Республике» и размахивала старым флагом Ирана, существовавшим до 1979 года. На одном из роликов видно , как двое офицеров завалили прорвавшегося через оцепление манифестанта и скручивают его на земле. Всего полицейские арестовали 12 человек по обвинениям в организации беспорядков.

Скотленд-Ярд заявил, что офицеры смогли обеспечить безопасность посольства, но при этом сами были атакованы толпой. По словам силовиков, в них летели кирпичи, бутылки и другие предметы. В результате во время протестов несколько офицеров получили ранения, пятеро из них находятся в больнице с серьезными травмами, включая переломы.

- Мы уважаем право людей на мирные протесты и всегда работаем с их организаторами, чтобы сделать это возможным, но мы не потерпим неспровоцированных нападений на наших сотрудников, подобных тем, которые мы видели сегодня, или протестов, которые заставляют другие сообщества чувствовать себя небезопасно, - заявил коммандер Карен Финдли, пообещав вычислить по камера всех преступников.

Произошедшее вызвало негативную реакцию и в Тегеране. МИД Исламской республики заявил в воскресенье, что вызвало посла Великобритании Саймона Шерклиффа, выразив ему протест из-за «враждебной атмосферы», созданной СМИ, издающимися на фарси в Великобритании.

Впрочем, сейчас протесты в Лондоне отходят для британцев на второй план, ведь в понедельник курс британской валюты совершил немыслимое падение на 3,57%, что стало третьим худшим результатом с 1992 года. Сейчас за один фунт дают 1,033 доллара, а некоторые аналитики не исключают, что курс может вообще стать 1 к 1. Падение произошло после новостей о планируемых мерах правительства по снижению налогов.

Попытки штурмовать иранское посольство наблюдались и в Париже.

Беспорядке в Иране продолжаются с середины сентября, когда стало известно о гибели 22-летней девушки курдского происхождения Махсы Амини. По версии, распространяемой протестующими, Амини забрали в полицейский участок из-за неправильно надетого хиджаба и там избивали в течение долгого времени, из-за чего девушка скончалась.

В результате протесты против властей прокатились по нескольким десятков городов Ирана. По официальным данным, с начала беспорядков погиб по меньшей мере 41 человек, в основном протестующие, хотя есть и жертвы среди полиции. Противники Тегерана утверждают говорят, что реальное число жертв выше.