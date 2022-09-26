Собчак высмеяла уехавшего из России Тимати: «Герой только Пугачеву стебать»

Тимати пропал после травли и призывов идти защищать Родину Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Частичная мобилизация, затронувшая тысячи семей, заставила публику повнимательнее присмотреться к перемещениям звезд-патриотов. Что, мол, за срочные дела образовались у них за границей, когда в стране столь напряженная обстановка - уж не попытка ли это «пересидеть» мобилизацию в теплых краях?

Но рэпер Тимати, на голубом глазу выкладывая снимок на фоне мечети в Ташкенте, об этом, похоже, не догадывался. И за свою оплошность не только получил огромную порцию хейта от подписчиков в соцсетях, но и был высмеян заклятой подругой Ксений Собчак.

- Герой только Пугачеву стебать, - написала ведущая в своем Телеграм-канале, опубликовав скриншот заметки о спешном отъезде рэпера и напомнив тем самым его недавний выпад в сторону Аллы Борисовны (если вдруг пропустили: Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за мужем, а прыткий Тимати укорил неблагодарную артистку российскими госнаградами).

Этого оказалось достаточно: армия единомышленников Собчак завалила певца и кофейных дел мастера (недавно Тимати стал совладельцем известной сети кофеен) тысячами саркастичными комментариев, требуя присоединиться к мобилизации.

«Вы тут недавно Пугачеву назвали ненастоящей патриоткой. А сами-то в добровольцы записались?», «Сейчас появится в сторис в бронежилете и в каске, а потом - где-нибудь на Мальдивах», «Не время пить кофе - пора Родину защищать!», «Великий патриот, а где автомат?», «Не пора ли ответить за свои слова о патриотизме и отправиться в военкомат?», - негодуют в соцсетях.

Впрочем, эти претензии небеспочвенны: Тимати всегда кичился собственным патриотизмом, а несколько месяцев назад и вовсе сделал громкое заявление - именно эти слова теперь припоминают рэперу.

- Можете ни секунды не сомневаться в том, что если беда придёт в наш дом и наша страна окажется под угрозой, я приму все меры и встану на защиту своей страны. И буду делать это не хуже тех, кто отслужил, поверьте, - пообещал певец на камеры во время очередного интервью.

Исполнит ли Тимати своё обещание - вопрос открытый. Тем более, что после волны хейта в свой адрес рэпер пропал: его последняя публикация сделана четыре дня назад - для звёзд такой перерыв нетипичен. Одни утверждают, что поющий бизнесмен ездил в Узбекистан открывать очередную кофейню; другие якобы видели его на узбекской свадьбе; третьи и вовсе сообщают, что Тимати уже вернулся в Россию. Сам же рэпер пока загадочно молчит.