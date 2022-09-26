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Политика26 сентября 2022 11:10

Жители ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей выбирают свое будущее сердцем

Так считает международный наблюдатель Константинос Андранику - политолог, советник мэра греческого муниципалитета Алмопии по вопросам международного сотрудничества
Источник:kp.ru
Жители ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей делают свой выбор сердцем, ставя свое спокойствие и светлое будущее во главу.

Жители ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей делают свой выбор сердцем, ставя свое спокойствие и светлое будущее во главу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей делают свой выбор сердцем, ставя свое спокойствие и светлое будущее во главу. Такое мнение выразил греческий политолог, советник мэра муниципалитета Алмопии по вопросам международного сотрудничества Константинос Андранику, наблюдающий за ходом референдумов на освобожденных территориях.

«Этот процесс по-своему красив, и люди шли голосовать с открытым сердцем. И ни о каком давлении говорить здесь не приходится. Референдум поможет решить их проблему, которая была для них главной все эти годы – жестокое давление со стороны киевского режима и навязывание чужих ценностей. Они нацелены на свое светлое будущее», – сказал Андранику.

Он отметил, что жители ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей увидели пример жителей Крыма, где люди живут свободно и не испытывают гнета. «Референдумы покажут реальные изменения в мире. Как мы видим, время уже пришло сделать свой выбор гражданам регионов, где они проходят», – подчеркнул эксперт.

Вместе с тем, Андранику опроверг информацию ряда СМИ, которые говорят о том, что референдум – это фикция. «Они абсолютно неправы. Я видел своими глазами, что люди по своей воле идут на участки для голосования. И делают тот выбор, который им велит их сердце», – заключил эксперт.

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