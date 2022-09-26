Какие автомобили могут мобилизовать

Мобилизация личного автотранспорта может начаться только в случае объявления в стране военного положения Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Объявление частичной мобилизации вызвало немало вопросов, касаемо того, кто ей подлежит. Также люди, особенно владельцы внедорожников, интересуются, грозит ли мобилизация их транспорту, и если да, то какие машины могут забрать. Главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, Максим Кадаков расставил все точки над i.

В последние дни мне задают много подобных вопросов. На данный момент никто вам однозначно не скажет, будет ли производиться мобилизация автотранспорта на военные нужды, а если будет, то когда, у кого и в каких объемах. Причина неопределенности заключается в том, что режим СВО имеет некоторые признаки военного положения, но таковым, по сути, не является.

В каких случаях могут реквизировать транспорт на военные нужды? Мобилизация личного автотранспорта может начаться только в случае объявления в стране военного положения. Под военным положением понимается особый правовой режим, вводимый на территории РФ или в отдельных ее местностях (ст. 1 ФКЗ от 30.01.2002 № 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017) «О военном положении».

Еще четыре года назад Минобороны планировало ввести новую систему военного учета автомобильной техники, которая может быть передана армии в случае введения военного положения. Она предполагала, что информацию о транспорте, находящемся в собственности, военным будут передавать не только ГИБДД, Гостехнадзор и Росстат, но даже налоговая служба. Насколько я знаю, этот порядок не был введен, но весь транспорт есть в электронных базах – вычислить необходимые военным автомобили не составит труда.

Новый порядок военного учета транспорта предполагал строгий учет транспорта – в том числе, по базам данных техосмотра и наличия полиса ОСАГО. Если машина прошла техосмотр месяц назад, есть все основания полагать, что она находится в полностью исправном состоянии. Очевидно, что военным нужна исправная техника. Как очевидно и то, что за намеренную порчу техники могут привлечь к ответственности.

Реквизировать транспортные средства при объявлении мобилизации можно только у юридических лиц. При введении военного положения – и у физических лиц.

Какие автомобили могут реквизировать? В случае военного положения – любые. Но очевидно, что предпочтение будет отдаваться отечественным автомобилям категорий M1G и N1G: это УАЗ-469, УАЗ-3151, УАЗ-2966, УАЗ-3163 Патриот. Военным, в первую очередь, нужны простые, грузоподъемные и полноприводные автомобили. Список может продолжить каждый: Нива, Газель, Соболь, пикапы, рамные внедорожники и так далее. Вплоть до мотоциклов, автобусов и строительной техники. Перечень транспортных средств, подлежащих мобилизации, по идее, должны устанавливать органы исполнительной власти.

Как военные могут использовать транспорт? Как угодно. От перемещения военкомов по району до переброски личного состава и грузов в нужную точку. Очевидно, что частный легковой транспорт не будет направляться в район боевых действий – там от него толку мало. На гражданских машинах военнослужащие будут передвигаться только до тех пор, пока в части не прибудут штатные машины со складов резерва.

Компенсация в момент мобилизации транспорта не производится. Поэтому автомобиль необходимо передать соответствующим должностным лицам, предварительно зафиксировав его техническое состояние – подойдут фото, видео и даже примитивный акт на листе бумаги (пробег, внешнее состояние и т.д.). После возвращения транспорта собственникам должны выплатить компенсацию, которая рассчитывается, исходя из времени эксплуатации военными и полученных повреждений. В случае полной утраты автомобиля механизм компенсации устанавливает орган исполнительной власти – за счет средств федерального бюджета.

Есть ли уголовная ответственность за уклонение? В период до введения военного положения уголовной ответственности нет. Неисполнение установленных законодательством РФ военно-транспортных мобилизационных обязанностей (19.25 КоАП) влечет наложение штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей; на должностных лиц – от 500 до 1000 рублей; на юридических лиц – от 10 до 20 тысяч рублей.

На данный момент случаи мобилизации автотранспорта в рамках СВО мне не известны. В этом у армии нет необходимости: военным хватает своей техники.