Напавший на школу в Ижевске мог убить больше 200 детей

Следственный комитет проверяет его отношение к националистическим организациям. Фото: СКР

У убийцы, что напал на ижевскую школу было с собой почти 30 магазинов к двум травматическим пистолетам Макарова, стволы которых были переделаны в боевые с возможностью установки глушителей. В каждом из магазинов 8 патронов, на них лаком для ногтей написано «Ненависть». Таким образом убийца собирался лишить жизни более 200 человек. Но на пути у него встали взрослые.

- 26 сентября в 9.46 поступил сигнал о том, что в школе №88 г. Ижевск слышны выстрелы. На место происшествия незамедлительно выехало 8 групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии, сотрудники ОМОН и СОБР Управления Росгвардии. В ходе осмотра помещений школы было обнаружено тело подозреваемого», - заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По уточненным данным официального представителя СК России Светланы Петренко, за это время в школе Ижевска жертвами преступления стали 39 человек, из них 15 погибло, в том числе 11 детей и 4 взрослых. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ребенка и 2 взрослых.

Его тело нашли на четвертом этаже школы, через время он был опознан учителями.

«Установлена его личность. Это Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы. При нем имелось два травматических пистолета, переделанных в боевое оружие, а также большое количество патронов и магазинов к ним. В настоящее время следователи СК России проводят обыск по месту его жительства, изучаются данные о личности нападавшего, его взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии», - отметила Петренко.

Напомним, на самоубийце оказалась майка и балаклава со свастиками. СК России возбудил уголовные дела по статьям «убийство» и «хранение оружия». Сейчас криминалисты устанавливают происхождение оружия. На снимках можно увидеть, что на затворных рамах пистолетов тщательно затерты номера.

Для экспертов уровня Следственного комитета это не помеха: есть оборудование, которое позволяет просветить и выявить на металле ранее выбитые цифры. По такой же технологии эксперты выявляют реальные номера на перебитых двигателях машин.