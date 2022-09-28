Миллиарды в моногород

Индустриальная столица Ставрополья - в числе лидеров среди моногородов. Фото: пресс-служба Минэкономразвития СК

Серый и неуютный, слабо обустроенный и зависимый от градообразующих предприятий: таким Невинномысск был совсем недавно. Типичный, ничем не примечательный, моногород, коих в стране сотни.

В корне ситуацию изменило решение властей о создании в пределах города химиков ТОСЭР - территории опережающего социально-экономического развития сроком на 10 лет. Документ, изменивший путь города и жизни тысяч его жителей, был опубликован в декабре 2017 года. ТОСЭР создавался с целью диверсификации экономики моногорода, снижения зависимости от градообразующих предприятий, создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций.

- Сегодня уже можно сказать, что поставленные задачи выполняются точно и в срок. Сейчас Невинномысск - динамично развивающаяся индустриальная столица Ставрополья с большими планами и перспективами. По итогам 2021 года он снова вошел в число лидеров в рейтинге моногородов России и смог уйти от монозависимости, - отметил глава Невинномысска Михаил Миненков.

Единственная на Ставрополье ТОСЭР дала мощнейший импульс для развития города химиков и края в целом. На данный момент здесь работают 38 резидентов, общая сумма привлеченных инвестиций составила более 24 млрд рублей, а количество создаваемых рабочих мест на новых предприятиях - порядка 8,9 тысячи. Площадь ТОСЭР превышает 1,5 тысячи гектаров.

Новые технологии для аграриев

Оказываемые резидентам ТОСЭР меры государственной поддержки позволяют сократить сроки окупаемости проекта, поэтому для ведения бизнеса инвесторы выбирают специализированные площадки с особым климатом.

- Сегодня, несмотря на непростую ситуацию, мы продолжаем развивать экономику нашего края, привлекать инвесторов. Территория опережающего социально-экономического развития в Невинномысске — одна из перспективных площадок для реализации наших планов. Мы помогаем людям работать, развиваем бизнес и обеспечиваем будущее Ставрополья, — отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

К примеру, в марте нынешнего года в ТОСЭР «Невинномысск» приступили к реализации проекта, имеющего особое значение для аграриев засушливых районов региона и республик Северо-Кавказского федерального округа. Компания «Новая эра агротехнологий» планирует наладить производство качественной оросительной системы.

Производство оросительной системы. Фото: «Новая эра агротехнологий»

- Это незаменимый инструмент в процессе выращивания овощных и фруктовых культур, что, в свою очередь, обеспечивает продовольственную безопасность региона и всей страны, - рассказывает Ольга Гуськова, генеральный директор компании.

Она считает, что благодаря созданию и функционированию производства регион сможет повысить уровень социально-экономического развития за счет увеличения показателей внутреннего обеспечения промышленной продукцией, а также выполнит социально значимую задачу по созданию дополнительных рабочих мест, что благоприятно скажется на инвестиционной привлекательности Ставрополья.

- Выбор места для реализации инвестпроекта определен, исходя из удобства логистики производства для конечных потребителей продукции, а также наличия необходимой инфраструктуры, - отмечает действующий резидент ТОСЭР «Невинномысск». - Более того, краевыми властями оказываются обширные меры поддержки: от предоставления льгот по налогообложению и предоставлению земельного участка в аренду без проведения торгов до сопровождения инвестиционного проекта на всех его стадиях.

Так, к декабрю 2024 года на земельном участке площадью 1,34 гектара будет выстроен целый комплекс взаимосвязанных помещений для осуществления логистически последовательных производственных операций. Старт первой очереди запланирован на осень 2023 года. Основной цех займется производством оросительной системы - капельной ленты.

Капельная лента востребована аграриями. Фото: «Новая эра агротехнологий»

- Мы планируем наладить выпуск высококачественной продукции, соответствующей мировому уровню и отвечающей всем необходимым требованиям отечественного сельхозтоваропроизводителя, - отмечает Ольга Гуськова.

Основными потребителями станут фермерские хозяйства Северо-Кавказского и Южного федерального округов, специализирующиеся на выращивании овощей открытого и защищенного грунта, бахчевых и пропашных культур, разведении плодово-ягодных садов, виноградников и питомников плодовых деревьев.

Общая стоимость проекта рассчитана на 258 миллионов рублей.

Центр красоты, пончиковая и ресторан

Другой резидент ТОСЭР - компания «Альфастрой», приступивший к реализации проекта в июле 2022 года, сделал ставку на услуги для жителей Невинномысска.

До конца 2023 года в моногороде появится современный центр красоты и здоровья.

- Главная цель реализации данного инвестпроекта - появление и расширение услуг для населения, способствующих развитию эстетики, красоты и здоровья жителей Невинномысска, - говорит Александр Зделов, руководитель проекта.

Александр Зделов работает над созданием центра красоты и здоровья. Фото: «Альфастрой»

В течение первого года реализации проекта будут проведены мероприятия по строительству и оборудованию центра, включая создание новых рабочих мест, а также по благоустройству прилегающей территории. К непосредственной деятельности планируем приступить к концу следующего года.

В новом центре красоты и здоровья горожанам будут доступны занятия йогой и шейпингом, всевозможные парикмахерские услуги - стрижки, укладки, прически, окрашивание, уход за волосами, а также маникюр и педикюр.

Проектная мощность центра - 5520 услуг в год в сфере красоты и 960 услуг в год в области здоровья. Общая сумма инвестиций в проект составит 11 477 977 рублей.

- Невинномысск - это один из самых перспективных городов Ставропольского края. К тому же статус резидента ТОСЭР дает множество преференций, включая низкие налоги на прибыль, имущество, землю, а также возможность получения земельного участка в аренду без проведения торгов. Лояльность властей, существенные налоговые послабления и другие меры господдержки стали определяющим фактором при принятии решения о создании бизнеса на территории города химиков, - пояснил Александр Зделов.

Другой резидент ТОСЭР займется организаций общественного питания в Невинномысске.

- В 2020 году мы решили приобрести франшизу федеральной пончиковой сети «Помпончик». Под реализацию подали заявку в минэкономразвития Ставропольского края и вскоре получили статус резидента ТОСЭР «Невинномысск», - рассказывает Андрей Темерев, директор ООО «Лофт Фабрика».

По его словам, в первом году реализации с целью выполнения одного из основных условий получения статуса резидента ТОСЭР было создано 10 рабочих мест.

- Реализация проекта стала возможна благодаря серьезной поддержке краевых властей. В частности, нам был выделен земельный участок по льготной арендной ставке и предоставлены преференции по налогам, - пояснил Андрей Темерев.

В этом году в главный документ - Соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР - внесли изменения. Компания-резидент решила построить в моногороде ресторан «DeerBar» и получила на это добро от властей.

В итоге инвестпроект сменил название на «Строительство пунктов общественного питания разнообразного формата на территории города Невинномысска Ставропольского края» и предполагает строительство двух объектов общественного питания: кафе по формату франшизы федеральной пончиковой сети «Помпончик», рассчитанное на прием от 78 000 посетителей в год, и ресторана «DeerBar» - от 21 000 посетителей в год.

По словам руководителя организации, «Помпончик» планируется открыть для посетителей с ноября 2022 года, а ресторан «DeerBar» с сентября 2023 года.

Общая стоимость проекта составит 29 785 тыс. рублей, в том числе капитальные вложения на сумму 19 623 тыс. рублей. В связи с изменениями увеличится и число предоставляемых компанией новых рабочих мест. Реализация обновленного инвестиционного проекта позволит обеспечить постоянной работой и стабильным заработком 33 жителей Невинномысска. При этом средняя заработная плата, которую планирует выплачивать персоналу резидент ТОСЭР, составит более 32 тысяч рублей.

Взаимная выгода: бизнесу - льготы, краю - налоги

Согласованные действия краевых и муниципальных властей в ходе выполнения поставленных задач в области повышения инвестиционной привлекательности моногорода оценили на самом высоком уровне. В итоге Правительство России продлило срок действия ТОСЭР «Невинномысск» еще на два года. Изначально территория опережающего развития была создана (в 2017 году. - Ред.) на 10 лет.

ТОСЭР «Невинномысск» привлекает инвесторов. Фото: пресс-служба Минэкономразвития СК

- Пару лет назад были внесены соответствующие изменения по снижению обязательного объема капитальных вложений для новых резидентов до 2,5 млн рублей и количества создаваемых ими рабочих мест до 10, это придало ТОСЭР еще большую привлекательность, Льготный период для невинномысских инвесторов будет действовать до 26 декабря 2029 года, - сообщили в пресс-службе администрации муниципального образования города Невинномысск.

Власти Ставрополья считают, что прогрессивный опыт Невинномысска должен быть востребован другими промышленными центрами края, которые в обозримом будущем могут претендовать на предоставление федеральным центром статуса территории опережающего развития.

- Буденновск, Нефтекумск, Ставрополь - эти промышленные кластеры могут в дальнейшем пойти по пути Невинномысска. Необходимые условия: развитая промышленная, коммунальная инфраструктура, развитая транспортная сеть, высококвалифицированные инженерные и рабочие кадры… Такие точки роста с налоговыми и иными льготами Ставрополью нужны. Приход любого инвестора - это стабильная экономика, новые рабочие места, строительство жилья и дорог, благоустройство территорий, - подчеркнул глава комитета Думы Ставропольского края по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Иван Ковалев.

ВАЖНО

Стоит отметить, что к развитию ТОСЭР и деятельности компаний-резидентов с особым вниманием относятся краевые власти во главе с Губернатором края Владимиром Владимировым. Курирует резидентов территории опережающего развития «Невинномысск» министерство экономического развития Ставропольского края. Согласованность действий краевой и муниципальной власти позволяет вести конструктивный диалог с потенциальными инвесторами и в кратчайшие сроки решать самые, казалось бы, непростые задачи.

- Край заинтересован в инвестиционных проектах, которые обеспечивают экономический рост и дают региону новые рабочие места. Развитие ТОСЭР в Невинномысске помогает инициативам находить дорогу в жизнь. И такие процессы мы будем стимулировать, - прокомментировал Владимир Владимиров.

НА ЗАМЕТКУ

Преференции для резидентов

Компании-резиденты ТОСЭР «Невинномысск» в первые пять лет реализации инвестиционного проекта оплачивают 5%-ный налог на прибыль. В течение последующих пяти лет - 10%-ный. При этом для всех резидентов действуют «нулевые» ставки налогов на имущество и землю, а плата за аренду муниципального земельного участка для них составляет всего 0,01% от общей кадастровой стоимости.

Также для резидентов, получивших соответствующий статус не позднее трех лет со дня создания ТОСЭР предусмотрены льготные тарифы по оплате взносов: 6% - в Пенсионный фонд, 1,5% - в Фонд соцстраха и 0,1% - в Фонд обязательного медицинского страхования.