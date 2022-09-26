Не было бы Юрьевца, да дамба сохраняет

Длина новой дамбы более километра. Фото: Иван МАКЕЕВ

А что если бы города Юрьевца не было на карте, а вместе с ним всей его почти тысячелетней истории, берущей начало еще в 1225 году? Пусть не спешат закидывать меня шапками за подобные фантазии местные жители. Ведь такое, на самом деле, могло произойти, если бы кто-то очень разумный не распорядился по проекту создания Волжско-Камского каскада оградить древний город Юрьевец дамбой от Горьковского водохранилища.

Экологически чистое место (здесь запрещены промышленные производства), красивые пейзажи (волжские дали), интересные музеи (Андрея Тарковского, например) и уникальные люди (погуглите, кто такой Виктор Павликов) – вот лишь несколько причин, по которым стоит приехать в Юрьевец хотя бы на пару дней.

УРАГАН 1983 ГОДА

Руководитель департамента природных ресурсов и экологии Ивановской области Ольга Кравченко сходу погружает меня в историю создания Юрьевецкой дамбы. Вместе с ней, замруководителя Росводресурсов Наталией Сологуб и другими журналистами мы приехали в Юрьевец, чтобы оценить реконструкцию гидротехнического сооружения. Работы практически завершены. Участок берега длиной более километра прочно укреплен. Остались, как говорят художники, лишь штрихи к общему портрету. Про художников я не зря вспомнила. Здешние места удивительно живописны. У береговой излучины, вдоль которой укрепляют дамбу, совершенно открыточный вид. Уверена, что когда набережная будет полностью благоустроена, сюда на пленэры будут приезжать студенты художественных училищ. Ой, опять я в лирику ударилась, возвращаемся к дамбе.

Рабочие укатывают песок на новой дамбе. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Она была введена в эксплуатацию в 1957 году, после устройства Горьковского водохранилища, - объясняет Ольга Кравченко. - В виде шпунтовой стенки должна была защитить город от негативного воздействия вод, штормовых явлений. Но срок ее амортизации истек в 1987 году.

На самом деле проблемы начались на пять лет раньше. В 1983 году город накрыл шторм. Здесь подобные случаются время от времени. В прошлом году, например, могучий ветер погнул кресты на местном храме, а с колокольни и вовсе снес крест на землю. Но тот, что случился в 83-ем, был такой силы, что жители на улицу из домов не выходили. Стихия бушевала от души, пробив дамбу в нескольких местах.

- Только представьте, длина открытого пространства водной глади 15 км, - говорит руководитель Верхне-Волжского бассейнового водного управления Александр Баринов. – При ураганах волны поднимаются до двух метров в высоту.

- Как на океане! – удивляюсь я.

- Там и больше бывают. Но когда в местный берег бьет двухметровая волна, то разрушения колоссальные. Не удивительно, что отслужив десятки лет, дамба не выдержала очередной водной атаки. В пяти местах были разрушения. На их месте соорудили тетраэдры из бетонных блоков.

Но это было временным спасением. Разрушались не только плиты, страдали от волновых нападок откосы дамбы, вода вымывала грунт. Конечно, постоянно эксплуатирующей организацией проводились аварийно-спасательные работы, текущий капитальный ремонт, но таким образом остановить процесс разрушения всей дамбы было невозможно. Как рассказал Александр Баринов, первый контракт на реконструкцию части дамбы был заключен в 2005 году. Но и этого было мало, чтобы снять угрозу затопления.

- Правительство Ивановской области, губернатор Ивановской области были обеспокоены этой ситуацией, и было принято решение восстановить все не реконструируемые ранее участки дамбы, - дополняет Баринова Ольга Кравченко. - Но, к сожалению, для дотационного регионального, муниципального бюджета объем финансирования на эти работы непосилен. Поэтому обратились за помощью в правительство Российской Федерации, Минприроды, Федеральное агентство водных ресурсов. И Ивановскую область поддержали. Мероприятия по реконструкции берегозащитной дамбы в городе Юрьевец включили в федеральную целевую программу «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации».

Нельзя просто так взять и не приехать в Юрьевец - один из древних городов России. Фото: Иван МАКЕЕВ

ФУНДАМЕНТЫ НА ДНЕ

Юрьевчанка Ольга о том урагане 83 года помнит со слов родителей. Но не эти воспоминания вызывают у нее тревогу. Детская игра «Море волнуется раз, море волнуется два» Ольге не нравится. Море волнуется – это триггер для местных. Волнуется – значит, штормит, а тут и до беды недалеко. Пробитая волнами течь на дамбе может затопить низину города.

- Жить здесь было небезопасно до последнего времени, - говорит она.

Работы на берегу Горьковского водохранилища начались в 2019 году. Общая стоимость работ – более 800 млн рублей. В основном, из федерального бюджета, но часть средств выделили из регионального. На конкурсной основе был выбран подрядчик – «Тандем Проект». Закончить реконструкцию планировали раньше, но дамба оказалась с сюрпризами.

- Дополнительного времени и расходов потребовал старый город под водой, - рассказывает исполнительный директор ООО «Тандем Проект» Дмитрий Баршин, - Мы натолкнулись на старые фундаменты. При затоплении Горьковского водохранилища часть ближайших к берегу домов и храмов была снесена, но их фундаменты остались. Пришлось заказывать крупномасштабное исследование, при котором методом электромагнитного импульсного сверхширокополосного зондирования мы определили все посторонние предметы на дне. Но найти мало, после нужно было их демонтировать, очистить дно. И только потом снова можно было забивать шпунты. На непроходимых участках приходилось менять оси шунтирования. Но и это еще не все. Работы приходилось ставить на паузу из-за сильных штормов, которые не давали возможности плавкранам, буксирам, баржам выполнять свои задачи.

Местным жителям новая дамба в радость, как и богатый улов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дмитрий Баршин подробно рассказывал обо всех этапах работ. Я не буду утомлять читателя специальными терминами. Важно то, что нынешняя дамба никогда не будет прежней, все сделано по новой современной технологии, когда даже пожарные съезды предусмотрены так, чтобы удобно было подъезжать за водой. Сейчас все основные работы по дамбе выполнены. На очереди – благоустройство.

ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ ВОПРЕКИ

- Четыре года ушло, чтобы завершить объект, - рассказывает о ситуации в целом заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Наталия Сологуб. – Сложностей было много, но все удалось решить и дойти до финиша, чтобы жизнь жителей Юрьевца не была под угрозой разрушения дамбы. Вообще мы с 2022 года реализуем и финансируем более 40 объектов по всей территории Российской Федерации. В этом году будет 5-6 таких вводных объектов. Нынешний второй, что уже готов к сдаче в эксплуатацию. Первый был в Карачаево-Черкесской Республике. Отмечу, несмотря на все экономические сложности, подрядчики, взяв на себя обязательства по строительству, их выполняют, выдерживая графики.

По словам Наталии Сологуб, в самой Ивановской области на сегодня по линии Росводресурсов также финансируется капитальный ремонт дамбы в Приволжском районе. Он будет сдан досрочно, хотя окончание планировалось в 2023 году.

Заместитель руководителя Росводресурсов Наталья Сологуб проверила ход работ в Юрьевце. Фото: Иван МАКЕЕВ

И НАПОСЛЕДОК…

Новая дамба – это не просто объект берегоукрепления. Простите за пафос, но это, на самом деле, новая жизнь города. Шикарная набережная длиной более чем в три километра станет точкой притяжения для юрьевчан и приезжих. А их, уверена, будет немало, потому что Юрьевец – то самое место, куда нельзя не приехать. Здесь, в городе, насчитывающем почти восемь столетий, знакомым с протопопом Аввакумом, архитекторами Весниными, Ермаком, Александром Роу, Андреем Тарковским и т.д., есть свое особое настроение, напитавшись которым любой человек может, как писал Тарковский, «сформировать свой дух в соответствии с пониманием цели человеческого существования».