«Единая Россия» возьмет шефство над семьями военнослужащих, занятых в специальной военной операции на Украине

Получить помощь в приёмных «Единой России» смогут семьи всех военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции. В том числе тех, кто был призван в рамках частичной мобилизации или отправился на фронт добровольцем, отметила замсекретаря Генсовета, руководитель общественных приёмных партии Анна Кузнецова.

«После выхода указа о частичной мобилизации депутаты «Единой России» в Госдуме, в регионах, наши общественные приёмные получают множество обращений по самым разным вопросам - начиная с уточнения критериев мобилизации и заканчивая нарушениями, с которыми сталкиваются люди, семьи с детьми, - сообщила политик. - Много конкретных ситуаций, которые требуют индивидуального подхода, включая вопросы семей с детьми, в том числе многодетных, с детьми с инвалидностью. Общественные приёмные партии отрабатывают поступающие обращения в координации с Министерством обороны, органами исполнительной власти регионов».

Отдельное внимание в приемных партии уделяют соблюдению установленных законом норм и социальных гарантий для таких семей.

«Форматы поддержки, которые сегодня прорабатываются в Госдуме, должны быть расширены и нужно внимательно следить за их исполнением. Это законопроекты, касающиеся сохранения рабочих мест, обеспечивающие социальные права и максимальные гарантии мобилизованных. Каждой семье при их реализации нужно уделить максимальное внимание», - отметила она.

Также Анна Кузнецова подчеркнула, что важно помочь организовать социальное сопровождение семей мобилизованных.

«Общественные приёмные партии не только принимают обращения, но и анализируют проблемные вопросы, которые в сегодняшней ситуации требуют системных решений, изменений в законодательство», - заключила замсекретаря Генсовета «Единой России».