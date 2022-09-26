«Скидки на доверенность»: мобилизованным предоставили льготы на нотариальные услуги

Льготы мобилизованным россиянам на нотариальные услуги предоставила Федеральная нотариальная палата Фото: Михаил ФРОЛОВ

Федеральная нотариальная палата (ФНП) освободила тех, кто призван в ряды Вооруженных сил по мобилизации с 21 сентября, от оплаты своих услуг по оформлению доверенностей (обычные расценки - от 1000 до 2000 рублей) и выдаче согласий законным представителям несовершеннолетних (от 1000 рублей).

Кроме того, все призванные на военную службу по мобилизации смогут обращаться к нотариусу вне очереди. Между прочим, актуально. Народу в приемных хватает. Но вернемся к этому позже. Плюс по стране будут открыты дежурные нотариальные конторы, которые примут граждан и в выходные.

Я решила проверить, что сейчас происходит у нотариусов и пропускают ли мобилизованных без очереди. А то ведь в некоторых телеграм-пабликах уже паника. Пишут, что мобилизованные граждане спешат к нотариусам, как бойцы к огневым позициям. Сообщают, что в иных нотариальных конторах Москвы очереди даже длиннее, чем в военкоматах. Причем, среди ожидающих немало тех, кто поедет на Донбасс, и тех, кто в ближайшем будущем планирует покинуть страну, чтобы не попасть под частичную мобилизацию. Нотариусы же в свою очередь по слухам спешат задрать цены, чтобы заработать на подходящем моменте.

У нотариуса на ул. Верхняя Масловка в Москве тишина. Прием только по предварительной записи, поэтому в приемной два человека, и те уже заполняют документы. Мужчина пришел по наследственным делам, женщина срочно оформляет доверенность на мужа, потому что ложится в больницу, а на носу сделка по квартире.

На Планетной улице толкотня. Передо мной 5 человек, после меня за 10 минут набежало столько же. Но ни одного мобилизованного среди них нет. Кто паспорт заверить, кто договор оформляет, кто согласие на заключение сделки. Когда подошла моя очередь, спрашиваю помощника нотариуса, могут ли мобилизованные вне очереди к вам попасть и есть ли для них скидки. На оба вопроса получаю отрицательный ответ.

- Никаких распоряжений по льготам пока к нам не поступало, - сказал помощник. – Всех граждан, в том числе и мобилизованных, принимаем по очереди. Да у нас их еще ни одного не было, кстати.

И все же две нотариальных конторы не показатель. Обзвонила несколько из дома – очередей из мобилизованных нигде нет. А информация по льготам только начинает адресно поступать в конторы. На Беринговом проезде в Свиблово, например, мобилизованным уже готовы предоставить скидку на оформление генеральной доверенности. Вместо 2000 рублей будет стоить 500 рублей, но для этого нужно предъявить повестку, как подтверждающий документ.

- Стоимость нотариального действия формируется из двух частей, - объяснили KP.RU в Федеральной нотариальной палате. - Нотариальный тариф и стоимость услуг правового и технического характера. Например, доверенность стоит 1200 рублей, из которых 200 рублей тариф. Льгота действует только на услуги правового и технического характера. Они предоставляются за счет самих нотариусов, поэтому на них можно дать льготу. А на тариф нельзя. Что касается не полной информированности контор, то это переходный период. Рассылка идет и уже скоро все будут в курсе. Если же в какой-либо нотариальной конторе скидки мобилизованным не предоставляются, то нужно позвонить в Федеральную нотариальную палату.