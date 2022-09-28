Ковиду недолго осталось

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В начале осени традиционно стартует сезон ОРВИ, а всплеск заболеваемости вирусными инфекциями, в том числе COVID-19, наблюдается повсеместно.

Чтобы уберечь себя и своих близких не только от новой вирусной волны, но и от возможных затяжных последствий перенесенного ковида, которыми страдает практически каждый пятый переболевший, медики советуют воспользоваться проверенными годами противовирусными средствами, эффективность и безопасность которых подтверждена учеными.

"Кентавр" называют темной лошадкой Covida

На сегодняшний день зафиксировано более 53 тыс. новых случаев. Службы вызова врача на дом перегружены.

Впервые «Кентавр» был выявлен еще в мае текущего года в Индии. За это время вирусологам уже удалось немного изучить этот подвид «Омикрона» и прийти к заключению, что штамм обладает очень высокой степенью заразности и может распространяться быстрее, чем предыдущие подвиды коронавируса.

Среди основных симптомов «Кентавра» - повышение температуры, общая слабость, головная боль и боль в мышцах. Врачи отмечают, что само заболевание редко проходит в тяжелой форме, однако последствия инфекции на сегодняшний день мало изучены.

Отложенный эффект

Если ранее считалось, что последствий коронавирусной инфекции в основном страдают органы дыхания, то сегодня медики сходятся во мнении, что пострадать может любое «слабое» место в организме.

Дело в том, что отрицательный тест на COVID-19 не является гарантией, что организм полностью справился с инфекцией. К сожалению, не существует точных сроков, когда и в какой форме проявится постковид. Человек может почувствовать недомогания в первые дни после выписки, а может и через три месяца.

Эти данные подтверждаются международными исследованиями. В частности, специалисты некоммерческого фонда Long Covid Research Initiative, объединившего более 20 ведущих ученых для быстрого и всестороннего исследования Long Covid, считают, что осложнения, вызванные SARS-CoV-2 в виде хронических симптомов, могут беспокоить пациентов даже спустя годы после болезни. Уже этой осенью планируется запуск нескольких международных исследований, которые дадут оценку противовирусной терапии, направленной на «долгоиграющую» коронавирусную инфекцию. Также, будет осуществляться поиск биомаркеров для диагностики Long Covid.

Тот факт, что ученые нащупали верный метод совладать с постковидом подтверждают и данные клинического исследования, которое в течении двух лет проводилось эндокринологами из Армении.

Специалисты изучили особенности лечения подострого тиреоидита (воспаление щитовидной железы), вызванного Covid-19, и пришли к выводу, что стандартная схема терапии глюкокортикоидами в данном случае не работает и после отмены болезнь возвращается. Дополнив схему лечения приемом российского противовирусного препарата Арбидол, врачи добились у пациентов стойкой ремиссии.

Фундаментальный подход

Ученые напоминают, что прививки не гарантируют, что человек не заразится коронавирусом или гриппом, но гарантируют более легкое течение заболевания. Противовирусные же средства способны в некоторых случаях полностью уберечь от недуга. Однако выбирать необходимо только проверенные препараты.

Эффективность умифеновира (международное наименование действующего вещества российского препарата Арбидол) подтверждают более сотни клинических и доклинических исследований, из них 75 зарубежных. В частности, средство было одобрено китайскими учеными. На основе их исследований было доказано, что молекулы препарата нарушают структуру поверхности клеток, к которым обычно «цепляется» коронавирус, снижая его возможности к прикреплению. Кроме того, ученые выяснили, что молекулы действующего вещества препарата тормозят размножение вируса, а, значит, можно говорить и о профилактической его функции.

По словам доктора кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии медицинского университета Н.И. Пирогова Елены Каревой, компоненты российского препарата действуют уже на ранней стадии размножения COVID-19, препятствуя его проникновению в клетку за счет блокирования слияния вирусных частиц с клеточной мембраной.

Кроме того, если препарат начинает принимать уже заболевший, умифеновир позволяет облегчить течение болезни, сократить ее продолжительность и снизить риск развития осложнений. Эти данные подтвердило исследование специалистов клинического отдела ФБУН «Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского» Роспотребнадзора, а его результаты недавно были опубликованы в рецензируемом научном журнале «Медицинский алфавит».

Когда вирусы атакуют организм, ему, бесспорно, требуется поддержка. И это не только полноценный отдых и хорошее питание. Прививки и противовирусные препараты также способны оградить человека от неприятных симптомов и тяжелого течения болезни.

Врачи рекомендуют начинать принимать противовирусные средства при появлении первых симптомах, ведь чем раньше удается остановить размножение вируса, тем легче протекает заболевание. Или не развивается вовсе. Если перефразировать поговорку «Кто предупрежден, тот - вооружен», в случае борьбы с коронавирусом она прозвучит так: «Кто профилактирован, тот спасен!»