Анекдоты: Блондинки носят солнечные очки на волосах, потому что, если их надеть на нос, то становится темно и страшно

У меня два кошелька: первый, легальный, для жены и семьи, второй, нелегальный, с заначкой.
Между ними сложные отношения: первый постоянно должен второму.
* * *
Умирает столяр и попадает на небеса. Там его встречает Господь Бог и говорит:
- Эх, мастер, как я тебе завидую!
- Но чему, Господи?
- Тому, что сделанные тобой табуретки не бегают за тобой толпой и не клянчат ежеминутно: «Дай денег, дай здоровья, дай счастья…»
* * *
Утром съесть горсточку риса и половинку яблока, ходить весь день, гордиться собой и чувствовать необыкновенную легкость, только чтобы в 11 вечера сожрать кабана в шоколаде.
* * *
- Что-то у тебя вид какой-то нездоровый.
- Это я начал вести здоровый образ жизни.
- Ну ладно тогда.
* * *
Все на примере Карла III так настойчиво пишут, что даже в 73 года без опыта можно найти себе работу, а я вам так скажу: его мама пристроила.
* * *
Девушки, которые зимой носят кожаные куртки, мини-юбки и капроновые колготки. Вы незамерзайку пьете, что ли?!
* * *
- Алло, это техподдержка?
- Да, говорите...
- Подскажите, как подсоединить без проводов ноутбук к телевизору, чтобы фильмы посмотреть?
- Какая марка телевизора?
- «Рекорд-312».
- Скотчем мотайте, прямо по центру экрана...
* * *
Дед говорит внучке-студентке:
- В мое время девушки еще умели краснеть!
- Представляю, что ты им говорил!
* * *
Табличка на двери синагоги: «Войти сюда без кипы равносильно прелюбодеянию».
Снизу приписка от руки: «Я пробовал, разница колоссальная».
* * *
- Сынок, я на кухне, посмотри, что за сообщение на телефон пришло?
- Это тебя клуб «Тридцать жирных» опять на встречу приглашаeт!
- Сколько раз тебе говорила, это не тридцать жирных, а ЗОЖ!
* * *
Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой заправке, в результате проверки каждой пятой заправки.
* * *
Продукты дорожают, бензин дорожает, квартплата дорожает. Хорошо, что хотя бы зарплата остается на прежнем уровне. Ведь человеку в жизни нужно хоть какое-нибудь чувство стабильности.
* * *
Продам хамелеона синего. Нет, красного. Нет, зеленого. Блин. Круто! Нет, не продам!
* * *
- Вован, вот ты сколько можешь поднять?
- Легко - 126 кг. Каждое утро поднимаю.
- Качаешься каждое утро?
- Нет, просто встаю.