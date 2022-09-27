Анекдоты: Блондинки носят солнечные очки на волосах, потому что, если их надеть на нос, то становится темно и страшно

У меня два кошелька: первый, легальный, для жены и семьи, второй, нелегальный, с заначкой.

Между ними сложные отношения: первый постоянно должен второму.

* * *

Умирает столяр и попадает на небеса. Там его встречает Господь Бог и говорит:

- Эх, мастер, как я тебе завидую!

- Но чему, Господи?

- Тому, что сделанные тобой табуретки не бегают за тобой толпой и не клянчат ежеминутно: «Дай денег, дай здоровья, дай счастья…»

* * *

Утром съесть горсточку риса и половинку яблока, ходить весь день, гордиться собой и чувствовать необыкновенную легкость, только чтобы в 11 вечера сожрать кабана в шоколаде.

* * *

- Что-то у тебя вид какой-то нездоровый.

- Это я начал вести здоровый образ жизни.

- Ну ладно тогда.

* * *

Все на примере Карла III так настойчиво пишут, что даже в 73 года без опыта можно найти себе работу, а я вам так скажу: его мама пристроила.

* * *

Девушки, которые зимой носят кожаные куртки, мини-юбки и капроновые колготки. Вы незамерзайку пьете, что ли?!

* * *

- Алло, это техподдержка?

- Да, говорите...

- Подскажите, как подсоединить без проводов ноутбук к телевизору, чтобы фильмы посмотреть?

- Какая марка телевизора?

- «Рекорд-312».

- Скотчем мотайте, прямо по центру экрана...

* * *

Дед говорит внучке-студентке:

- В мое время девушки еще умели краснеть!

- Представляю, что ты им говорил!

* * *

Табличка на двери синагоги: «Войти сюда без кипы равносильно прелюбодеянию».

Снизу приписка от руки: «Я пробовал, разница колоссальная».

* * *

- Сынок, я на кухне, посмотри, что за сообщение на телефон пришло?

- Это тебя клуб «Тридцать жирных» опять на встречу приглашаeт!

- Сколько раз тебе говорила, это не тридцать жирных, а ЗОЖ!

* * *

Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой заправке, в результате проверки каждой пятой заправки.

* * *

Продукты дорожают, бензин дорожает, квартплата дорожает. Хорошо, что хотя бы зарплата остается на прежнем уровне. Ведь человеку в жизни нужно хоть какое-нибудь чувство стабильности.

* * *

Продам хамелеона синего. Нет, красного. Нет, зеленого. Блин. Круто! Нет, не продам!

* * *

- Вован, вот ты сколько можешь поднять?

- Легко - 126 кг. Каждое утро поднимаю.

- Качаешься каждое утро?

- Нет, просто встаю.