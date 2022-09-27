Что сказать тем, кто уходит в армию по частичной мобилизации: яркие ответы

А для начала придется научиться шнуровать берцы. Фото: Юрий СМИТЮК/ТАСС

Андрей Панферов, первый зампредседателя заксобрания Новосибирской области, подполковник ГРУ в запасе (написал рапорт в качестве добровольца):

- Мужества нам всем! Страх может быть. Но мужчина должен уметь страхом управлять. А вот эти люди, которые стараются всеми силами уклониться от мобилизации... Те, кто садится в свои машины за 10 - 12 миллионов и бежит в сторону казахской границы, покупает билеты по 200 тысяч и дует в Турцию, ну как их назвать?

Максим Карвчук, метеоролог, военнослужащий Народной милиции ДНР, Донецк:

- Не берите лишнего, минимум личных вещей. Если поймете, что вам нужно что-то еще, родные перешлют. Желаю бодрости духа и не забыть взять чай с собой.

Анатолий Куликов, экс-глава МВД, генерал армии:

- Надо быть максимально дисциплинированным, особенно - когда враг впереди. Неисполнение приказа даже младшего командира может привести к трагедии. Не обижайтесь, когда придется выполнять каждый элемент множество раз. Это тяжело, но это нужно обязательно.

Евгений Тишковец, подполковник запаса, военный эксперт и ведущий проекта «Ставка»:

- Родину защищать - это священный долг любого мужчины. Посоветовать мобилизованным хотелось бы одного: «Возвращайтесь живыми и здоровыми. Это большая проверка крепкого русского духа».

Татьяна Поп, глава общественной организации «Внуки»:

- Настоящий мужчина - это защитник. Сейчас пришло время защищать не только свою женщину и семью, но и всю нашу большую Родину. Могу пожелать только одного - вернуться домой живыми.

Анастасия Литвинова, волонтер Победы, внучка ветерана Великой Отечественной войны, Донбасс:

- Для меня те, кто отозвался, не колеблясь, - люди большого мужества и настоящие герои! Уверена, что единой силой выбить врага с наших территорий удастся быстрее и что каждый из этих мужчин вернется домой невредимым! Я искренне желаю им этого!

Эдгард Запашный, директор Московского цирка:

- Желаю парням удачи и чтобы все это побыстрее закончилось.

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