Среди жертв ижевской бойни есть первоклассники: дети умирали на руках врачей после стрельбы в школе

Работа экстренных служб на месте происшествия Фото: Мария Бакланова

В результате страшной стрельбы в школе №88 в Ижевске погибли 17 человек, сообщили в Следственном комитете России. Среди жертв - 11 детей. В больницах города с ранениями различной степени тяжести находится 21 ребенок. По некоторым данным, среди убитых есть дети семи лет.

Школьники в Ижевске пережили настоящий ад, когда вооруженный мужчина ворвался в здание учебного заведения и открыл стрельбу. Напавший на школу №88 выпускник Артем Казанцев стрелял по закрытым дверям классов, чтобы проверить, есть ли кто внутри.

По данным Следственного комитета России, преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

В это же время к зданию школы бежали местные жители прямо в тапочках в надежде спасти детей. "Это почти центр города. Школа - обычная, не лицей. В нашей школе стоят металлодетекторы и охрана чоповская", - рассказывали местные жители.

Раненых выносили из здания на столах и переносили в машины "скорой" помощи. Среди погибших есть ученики первого класса, передает сайт mk.ru. Некоторые ученики умирали на руках врачей.

Те, кому повезло спастись, не скрывают слез. "Мы услышали звуки, как будто бы хлопушки взрывают у входа, но только намного громче. Очень испугались. Но была надежда, что это шутка чья-то или учебная тревога. Мы сидели с открытой дверью в коридор и увидели, как в коридор выбежала девочка и закричала: «Стреляют!» Кто-то из одноклассников стал предлагать нам всем вылезти через окно, но мы не стали, потому что боялись, что на улице тоже могут оказаться убийцы. Мы закрылись в кабинете, забаррикадировали партами дверь и сидели так", - сообщили выжившие.