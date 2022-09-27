Ксения Собчак жестко отомстила Сергею Шнурову после скандального хита о ее неверности

Ксения Собчак Фото: REUTERS

Ксения Собчак и Сергей Шнуров, как известно, давно уже не друзья: взаимные нападки и оскорбления начались аккурат с разводом музыканта с женой Матильдой. В чем суть конфликта, точно никто не скажет, но до недавних пор в этом поединке выигрывал Шнуров, чей хит "Шмарофон" обидно воспел и недостатки внешности заклятой подруги, и ее желание легких денег путем инфоцыганства, и якобы нагулянного вне брака ребенка.

Однако, теперь Ксении Собчак выпала удача сравнять счет. Ее подруга случайно встретила лидера "Ленинграда" на Лазурном берегу: уютное кафе на улице, мужская компания да легкомысленные шорты, в конце концов, - похоже, Шнуров наслаждается отдыхом, пока в стране происходят известные масштабные события. И если бы в мирное время фото Шнура во Франции осталось незамеченным, то сегодня это, мол, повод задуматься о патриотизме.

Фото: t.me/bloodysx

- Ух, какой труп медийного образа несет мимо меня река, - не сумев скрыть злорадства, написала Ксения в своем Телеграм-канале и тут же припомнила, как заклятый друг попрекал её тем, что не близка к народу. - Моя подруга (а вслед за ней и я) была сегодня очень озадачена, увидев настоящего патриота, начинающего и уже такого успешного пропагандиста, а также доброго друга господина Пригожина а тихом городке Болье-Сюр-Мер. Прекрасное живописное место в нескольких километрах от Монако, совсем не похожее на Донбасс. Сюда на обед любили заплывать на яхтах те самые ненавистные с некоторых пор Сереге олигархи (намек на еще одну песню "Ленинграда", высмеивающую пострадавших от санкций богачей. - Ред.). Но это же другое, верно?

Между тем, за день до этого Ксения Собчак на теме патриотизма уже успешно расквиталась с еще одним "другом" Тимати. Стоило рэперу в неподходящее время отбыть в Ташкент, как телеведущая заявила, что он герой, только когда стебёт Пугачеву. После этого соцсети Тимати накрыл шквал критики и призывов отправиться на передовую.

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