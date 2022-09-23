Родные дети России

Детям уже подобрали новые семьи. В основном это мамы и папы, которые уже имеют опыт родительства.

Маленькие жители ЛНР уже и сами могут сравнить, кто о них по-настоящему заботится, а кто ненавидит. С одной стороны - насыщенный событиями отдых в российских санаториях, бесплатное лечение, отремонтированные школы и игровые площадки, с другой - обстрелы ВСУ, разрушения и страх.

Отдых на все сто

Детвора из ЛНР все лето отдыхала в лагерях и здравницах России. Юные луганчане познакомились с огромной страной: видели Уральские горы в Свердловской области, купались в море на Кубани, узнали о традициях Башкирии. Экскурсии, дискотеки и подвижные игры - на всех сменах был очень насыщенный досуг. Чтобы поддержать ребят, с ними работали педагоги-психологи.

- Дома просыпался от бомбежек, было страшно. А здесь тихо и спокойно, море, новые друзья. Я рад, что оказался здесь, - говорит семиклассник Илья Куликов из Луганска.

Мальчик отдыхал в Краснодарском крае, куда еще в марте стали приглашать детей из ЛНР. В Анапе, Геленджике, Кабардинке и Туапсинском районе для ребят были организованы спортивные и общеразвивающие смены. Несмотря на то что лето закончилось, многие смогут приехать на гостеприимную Кубань и в межсезонье.

На здоровье

В тяжелых ситуациях самыми уязвимыми оказываются дети с различными заболеваниями. В условиях военных действий им труднее помочь - начинаются перебои с лекарствами, врачи не могут быстро прийти на помощь. На Украине ребята с инвалидностью годами ждали лечения. Бесплатно его почти не предоставляли, а квалифицированных специалистов и оборудования просто не было. С начала года в федеральных и региональных клиниках России побывали сотни маленьких пациентов из ЛНР, в том числе 16-летний Даниил Анаманюк из Луганска. У подростка редкое генетическое заболевание, связанное с неправильным ростом костей. В Санкт-Петербург он приехал на коляске, а домой отправился на своих ногах.

- Врачи буквально собрали ему новый позвоночник, вживили туда металлическую конструкцию. Он сразу выпрямился, почти исчез запущенный сколиоз, - со слезами на глазах говорит мама Дани Наталья. - Я не знаю, как благодарить докторов, слова не выразят всей моей признательности.

После начала нового учебного года более 150 ребят с неврологией и опорно-двигательными проблемами были осмотрены врачами Научно-практического центра детской психоневрологии. Это уникальный медицинский центр, где проходят лечение дети со всей страны. В срочном порядке медики отобрали 11 пациентов. Несколько из них из Дома малютки.

- Сейчас мы обучаем коллег из ЛНР современным методикам лечения неврологических заболеваний у детей. В Луганске должна появиться система реабилитации. Уже сейчас в городе работает главный внештатный специалист по детской реабилитации. Нами уже разработан документ, который определяет маршрут движения пациентов. В нем же прописано, как на законодательном уровне будут организовывать реабилитацию детей, - рассказала руководитель московского центра Татьяна Батышева.

125 детей обретут новые семьи в России

В сентябре в Москве приземлился спецрейс. На его борту были малыши и подростки от 3 до 17 лет из ЛНР. Это дети, которые остались без родительской любви и поддержки. Решение о перевозке сирот в Россию было принято после обстрела украинскими военными приюта в Перевальске. Из-за разрыва американских ракет погибла девушка, еще шесть учащихся и преподаватель получили ранения.

- Многие из них имеют несколько братьев и сестер, но были разлучены - находились в разных учреждениях. После эвакуации детских учреждений они проживали в пунктах временного размещения в Ростовской и Курской областях. На сегодня все дети уже имеют российское гражданство, - сообщали в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.