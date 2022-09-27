Военная спецоперация на Украине 27 сентября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 сентября 2022 года.

В Конгрессе США достигли предварительной договоренности о выделении дополнительной помощи Украине на сумму примерно 12 миллиардов долларов, сообщает Reuters. Согласно данным журналистов, голосование по этому вопросу конгрессмены США могут провести уже в самое ближайшее время.

Зарубежные наблюдатели не зафиксировали существенных нарушений на референдумах, которые проходят в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщила член Общественной палаты РФ Оксана Гаман-Голутвина. Она отметила, что несмотря на то, что западное общество негативно настроено по отношению к референдумам, на Западе есть люди, которые понимают значимость референдума.

Как минимум один человек погиб в результате ракетного удара ВСУ по причалу гражданской переправы в центре Херсона. По словам медиков, четыре человека раненых. Отмечается, что ракета упала недалеко от баржи, которая используется в качестве гражданской паромной переправы через Днепр.