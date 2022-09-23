В Донбассе все еще нестабильная обстановка. Но, несмотря на это, города празднуют свои дни рождения. Жители наводят на улицах порядок, появляется торжественная символика. Правда, в целях безопасности массовые мероприятия в эти дни не проводятся. Отмечают скромно, но душевно. Местные жители верят, что скоро наступит мир, и тогда уже гулянья пройдут с особым размахом.

ВСПОМНИЛИ ПРЕДКОВ И ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ

16 сентября трудолюбивый Алчевск отметил свое 127-летие. В этот день мэр города Альберт Апшев поблагодарил тружеников и ветеранов, всех тех, кто сегодня продолжает развивать и благоустраивать родной город.

Мэр Алчевска Альберт Апшев.

- Уверен, мы успешно выполним все стоящие перед нами задачи, из всех испытаний выйдем окрепшими вместе с великой страной - Россией! - сказал Апшев.

С Днем города алчевцев поздравил и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Он передал памятный адрес и пожелал мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Накануне праздника Вологодчина сделала алчевцам подарок - передали шесть автобусов марки «ПАЗ».

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Жители традиционно отдали дань памяти основателю города - на площади Советской состоялось торжественное возложение цветов к памятнику известному промышленнику Алексею Кирилловичу Алчевскому.

- В 1895 году благодаря Алексею Кирилловичу началась история нашего прекрасного города. Поэтому невзирая на все ненастья, на все трудности, мы обязаны почтить его память, поблагодарить. Ведь если бы не он, то и не было бы такого родного Алчевска, - сказал горожанин Виктор Щепин.

В годы Великой Отечественной войны, в период оккупации немецко-фашистские захватчики буквально разрушили город. В груду развалин превратились важнейшие предприятия, административные здания, сотни жилых домов и социальная инфраструктура.

Автобусы в подарок Алчевску от Вологодской области в канун Дня города.

Поэтому в День города алчевцы вспоминают и о почетном гражданине Петре Гмыре.

- С его именем тесно связано послевоенное развитие города, когда активно развернулось промышленное и гражданское строительство, - говорят в горадминистрации. - К подножию его памятника принесли цветы в знак благодарности за все, что он сделал для нашего города.

ДУШЕВНЫЕ ВСТРЕЧИ И ПОДАРКИ

Жители Алчевска проводят параллели между действиями фашистов прошлого века и формированиями киевского режима.

- Между вермахтом и ВСУ можно смело поставить знак равенства, - говорит жительница Алчевска Елена Кирова. - Все то, что делали немецко-фашистские захватчики, делают и украинские войска. Отношение к людям такое же зверское. Посмотрите на сегодняшние обстрелы наших городов - бьют специально по местам, где живут простые люди, где нет военных, нет вооружений. Посмотрите на то, во что превращали города фашисты тех лет и во что превращают города сегодняшние фашисты.

В Алчевске в честь празднования провели тематическую встречу «С днем рождения, любимый город!», на которой рассказали о его истории, развитии, восстановлении после Великой Отечественной войны, о его героической славе.

- Наш город - великий, он - замечательный. Мы его любим, ценим и желаем ему мира, чтобы дальнейшая его судьба была связана только с родной Российской Федерацией, - говорит жительница Алчевска Виктория Рыбина. - Алчевск - русский город, он по праву заслужил возвращение в состав Большой страны. С нетерпением ждем референдум, чтобы осуществить давнюю мечту. Желаем нашим городам стать частью России.

Молодежь в честь праздника организовала акцию «С Россией навсегда!». Ребята раздавали сувенирную продукцию с российской символикой.

Возложение цветов к памятнику Алчевскому.

ПОБЕДИМ НАЦИЗМ

17 сентября 108 лет исполнилось Краснодону, городу, о котором благодаря подвигу подпольной молодежной организации «Молодая гвардия» знают во всем мире.

Мэр Краснодона Сергей Козенко отметил, что город - это не только большая инфраструктура, сети, дома, но самое главное его достояние - жители.

- Сегодня непростое время, но тем не менее мы говорим слова благодарности тем, кто созидает и строит наш город. Вспоминаем потомков и поколения, которые стояли у истоков рождения нашего города, которые защищали его в Великую Отечественную войну, вспоминаем наших героев-молодогвардейцев.

По словам Козенко, сегодня Краснодон развивается благодаря Российской Федерации, и, в частности, Тюменской области.

- Создается инфраструктура, идут капитальные ремонты. Ситуация становится лучше и лучше, - говорит градоначальник.

Правительственную телеграмму с поздравлениями администрации Краснодона прислал депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ Виктор Дерябкин.

«Именно сейчас на Луганской земле мы делаем все, чтобы победить нацизм. Вернуть людям право свободно жить на своей земле, говорить на родном языке, работать, учить детей и радоваться каждому дню. Вся Россия с вами», - написал депутат.

НЕ ЗАБУДЕМ ИХ ПОДВИГ

Поскольку все массовые мероприятия в канун празднования были отменены, День города ознаменовался награждениями отличившихся жителей Краснодона.

- Я очень люблю свой город. Все, что мы делаем, - на его благо. Я - писатель, учитель. Я могу писать произведения о моем родном городе, заниматься литературной деятельностью по сохранению памяти писателей, которые в разные времена жили в Краснодоне, - говорит учитель русского языка и литературы школы № 24 Людмила Гонтарева. - Для человека важно чувствовать, что ты - часть своего родного города. Когда город оценивает тебя по заслугам - это чувство ничем непередаваемо.

- Сейчас наступило тяжелое время, но мы надеемся, что все это закончится, наступят солнечные и праздничные дни, - сказала директор учебно-воспитательного комплекса «Забота» Любовь Резниченко. Она отметила, что счастлива получить награду именно в День города.

Награды получили и представители молодого поколения.

- Это им - активным, творческим, спортивным - продолжать славные традиции отцов и дедов, строить достойное будущее Республики, - сказал мэр города.

По традиции в День города в знак благодарности за героический подвиг юных молодогвардейцев к стеле «Скорбящая мать» люди принесли цветы.

- Молодогвардейцы - это наши юноши и девушки, которые отдали жизни за свою Родину. Они боролись с фашизмом, стояли до конца. Их подвиг мы не забудем никогда, - подчеркнула жительница Краснодона Лариса Онопко.