Герой спецоперации «Z» рядовой Иванов обнаружил и пресек прорыв вражеской пехоты

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Я не люблю соперничества, демонстраций, контр-маршей. Вместо этих ребячеств – глазомер, быстрота, натиск – вот мои руководители», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще верил, что: «Бог наш генерал. Он нас водит, от Него и победы».

ОТБРОСИЛ ПРОТИВНИКА МОЩНЫМ АРТУДАРОМ

Сержант Роман ЕВСЕЕВ

Сержант Роман ЕВСЕЕВ Фото: Минобороны РФ

«Командир отделения самоходно-артиллерийской батареи сержант Роман Евсеев в составе подразделения российских десантников выполнял задачу по поддержке действий наших войск огнем артиллерии. Отделение под командованием сержанта Евсеева подверглось массированному огневому воздействию превосходящих сил противника. В ходе ведения оборонительных действий, благодаря профессионализму Романа Евсеева и подчиненного ему личного состава, был нанесен артиллерийский удар по позициям врага, в результате которого было уничтожено 3 единицы бронетехники и до 20 националистов. Понеся значительные потери, противник, лишенный возможности продолжать наступление, был вынужден отступить и покинуть занимаемые ранее позиции».

УНИЧТОЖИЛ АТАКУЮЩУЮ БРОНЕТЕХНИКУ ВРАГА

Сержант Данила ОВЧИННИКОВ

Сержант Данила ОВЧИННИКОВ Фото: Минобороны РФ

«Заместитель командира взвода - командир отделения сержант Данила Овчинников, действуя в составе расчета боевой машины, выполнял задачу по нанесению огневого поражения наступающим силам противника. В условиях непрекращающихся артиллерийских ударов националистов, расчет Данила Овчинникова продолжал точно поражать цели и выполнять огневые задачи, успешно прикрывая подразделения российских Вооруженных Сил. В ходе боя огнем боевой машины под командованием сержанта Овчинникова было уничтожено более 15 человек живой силы противника и три единицы техники, в том числе один танк.

Нанесенные удары позволили российским военнослужащим разгромить вооруженное формирование радикалов, предпринявших попытку выбить наши подразделения с занимаемых позиций».

ЛИЧНО УНИЧТОЖИЛ МИНОМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Младший сержант Никита ДИДЕНКО

Младший сержант Никита ДИДЕНКО Фото: Минобороны РФ

«Водитель ремонтной роты младший сержант Никита Диденко неоднократно умело организовывал своевременный ремонт поврежденной в бою военной и специальной техники, а также осуществлял подвоз боеприпасов в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Двигаясь в составе колонны батальонно-тактической группы, Никита обнаружил группу вооруженных националистов. Мгновенно оценив ситуацию, младший сержант Диденко, доложив командиру о готовящемся нападении, рискуя жизнью, вывез из-под обстрела артиллерии противника свой Камаз с боеприпасами, заняв выгодную позицию, вступил в бой и лично уничтожил минометный расчет националистов. Остальные боевики, спасая свои жизни, отступили. Смелые и решительные действия младшего сержанта Никиты Диденко позволили колонне своевременно и без потерь прибыть в заданный район, вовремя доставив боеприпасы нашим подразделениям».

ПРЕСЕК ПРОРЫВ ПЕХОТЫ ВСУ

Рядовой Василий ИВАНОВ

Рядовой Василий ИВАНОВ Фото: Минобороны РФ

«Механик - водитель рядовой Василий Иванов, действуя в составе батальонно-тактической группы гаубичного артиллерийского дивизиона, выполнял задачи огневого поражения техники и живой силы контрнаступающего противника. Националисты, применяя ствольную и реактивную артиллерию, ударные беспилотные аппараты, предприняли отчаянную попытку в очередной раз атаковать позиции российских военнослужащих. В условиях систематических артиллерийских ударов противника, рядовой Иванов в составе расчета орудия продолжил выполнять огневые задачи. Обнаружив прорыв пехоты националистов, огнем из личного стрелкового оружия Василий уничтожил 6 радикалов, чем сорвал попытку выхода в тыл артиллерийского подразделения. В ходе обстрела противником огневой позиции самоходно-артиллерийской батареи средствами ствольной и реактивной артиллерии в результате попадания загорелся боекомплект орудия, вблизи которого находился бронетранспортер. Рядовой Иванов, мгновенно оценив обстановку, рискуя собственной жизнью, вывел БТР на безопасное расстояние, не допустив его повреждения. Мужественные и отважные действия рядового Василия Иванова позволили нанести существенный урон украинским националистам и сорвать попытку их наступления».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«В свое время давали присягу, что Родину надо защищать. Людям нужна наша помощь, а мы своих в беде не бросаем», - заявил журналистам сержант запаса Илья Сергеенко на территории Фрунзенского районного военного комиссариата города Санкт-Петербурга. Там состоялась торжественная отправка граждан на переподготовку по своим военно-учетным специальностям в рамках частичной мобилизации.

«В ходе проведения инструктажа перед отправкой в военкомате, гражданам была предоставлена информация о том, в какую учебную часть они направляются, о сроках переподготовки, а также были даны ответы на интересующие вопросы», - комментируют кадры в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что по прибытии в учебные части военнослужащие обеспечиваются вещевым имуществом на пунктах переодевания личного состава. Далее им предстоит пройти мероприятия боевой подготовки, после чего они будут направлены на пополнение воинских частей и подразделений.

По всей стране мобилизации подлежат граждане, ранее прошедшие военную службу в Вооруженных Силах и имеющие определенные военно-учетные специальности. И в первую очередь призываются граждане, имеющие боевой опыт.