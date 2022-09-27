Последние новости о ситуации вокруг Украины на 27 сентября 2022 года: как жители Киева готовятся к ядерному удару и сколько продлится конфликт

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал прогноз, что война между Украиной и Россией не закончится в ближайшее время. Фото: REUTERS

ПРЕМЬЕР ВЕНГРИИ ВИДИТ ВПЕРЕДИ ДОЛГУЮ ВОЙНУ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал прогноз, что конфликт между Украиной и Россией не закончится в ближайшее время. Более того, по его мнению, мы являемся свидетелями и участниками сразу двух войн – локальной обычной и глобальной экономической.

- Война между Украиной и Россией была бы локальным конфликтом, но экономические санкции Запада превратили ее в глобальную экономическую войну. Поэтому нам предстоят локальная война и глобальная экономическая война одновременно, - заявил Орбан и дал свой прогноз на будущее. - Первый вопрос, как долго продлится эта война. Не несколько недель или месяцев. Америка и Евросоюз помогают Украине оружием и деньгами, а резервы России безграничны как в людях, так и в вооружении. Поэтому мы должны подготовиться к тому, что эта война продолжится здесь, в нашем регионе, и в этом году, и в следующем году.

Есть вариант закончить ее быстро, но вряд ли Зеленский найдет чистую белую простыню.

УКРАИНЦЫ СОБИРАЮТ ОРГИЮ НА ФОНЕ ЯДЕРНОГО ГРИБА

В последние дни на Украине и в Европе все больше спекуляций на теме якобы предстоящего удара Россией тактическим ядерным зарядом по территории Украины в качестве жеста предупреждения. Конечно же, невзирая на то, что даже в Белом доме признали, что Россия никак не демонстрирует такого намерения. Пока псевдополитологи обсуждают последствия, в Киеве организовали Телеграм-группу "Оргия на Щекавице, когда [бабахнет]". С учетом того, что Щекавица – это гора в Киеве над районом Подол, инициаторы этой идеи – жители украинской столицы.

Группа стала уже весьма популярной, к исходу первых суток ее существования в ней уже более 5 тысяч участников. Но, судя по обилию фотографий голых мужчин с весьма специфическими изображениями, украинским дивчинам вряд ли стоит рассчитывать на повышенное внимание на фоне ядерного гриба. Ведь в группе, похоже, большинство составляют...гомосексуальные представители не такого уж сильного пола.

То ли правда испугались праздной болтовни, то ли просто ищут повод.

ПОЛЯКИ ПОКУПАЮТ ТУРИСТИЧЕСКИЕ МИНИ-ПЛИТКИ

В польской прессе отмечают необычайно возросший интерес поляков к переносным туристическим газовым плиткам, запитываемым от переносных газовых баллонов.

- В магазинах отмечен 100%-й рост интереса к покупке туристических плиток. Так поляки защищают себя от возможного дефицита электроснабжения, - пишут польские газеты. Такой популярности у этих непременных атрибутов туристических походов в Польше не было со времен СССР.

- У меня ребенок с диабетом, я не могу себе представить, чтобы он остался без возможности поесть, - рассказала одна из таких покупательниц журналистам и объяснила причины своей покупки такой плитки. - Мы обсудили с друзьями возможные варианты, и именно они предложили эту идею. И также посоветовали купить газовый баллон побольше, чтобы прослужил дольше.

К тому же, по ее словам, эта покупка позволит платить по счетам меньше и сэкономит семейный бюджет.

А ведь еще "дорогой Леонид Ильич" говорил, что "экономика должна быть экономной".

РОССИЙСКИЕ ХАКЕРЫ ВЫЛОЖИЛИ БАЗУ ДАННЫХ РАЗВЕДЧИКОВ УКРАИНЫ

Кибергруппировка RaHDIt ("Злые русские хакеры") выложила в открытый доступ данные 1500 украинских разведчиков из Службы внешней разведки Украины. Преимущественно, речь идет о тех сотрудниках, которые работают под прикрытием посольств Украины в десятках стран, в том числе в посольствах стран, позиционирующих себя союзниками Киева - США, Франции, Италии, Германии, Польши, а также и в более-менее нейтральных Азербайджане, Аргентине, Венгрии, Греции, Ираке, ЮАР, Таджикистане и других.

Кроме этого, в публикации есть данные украинских разведчиков, работающих в представительствах при ООН, ЕС, а также более 40 мест базирования подразделений Службы внешней разведки Украины. Напомним, что в июне эта же группировка выложила информацию о 700 сотрудниках СБУ, а в начале июля обнародовала личные данные тысячи военнослужащих военной разведки Украины (ГУР). Во всех случаях публика получала доступ не только к ФИО сотрудников, но и к фото в их личных делах, адресам, номерам телефонов и т.д.

Нет ничего тайного, что не стало бы сами знаете, чем.

ПОДОЛЯК ПРОТИВ АРЕСТОВИЧА

Буквально вчера известный украинский пропагандист и враль Алексей Арестович грозился украинским студентам, что всех их мобилизуют в армию, поэтому и не выпускают на учебу за границу, а на следующий день советник главы Офиса президента Украины Михайло Подоляк опроверг своего конкурента по навешиванию лапши на уши.

- В отличие от РФ, мы прагматичная страна – и смотрим на математику войны. Мы точно знаем, где сколько людей должно быть. Учитываем подготовку и моральное состояние, - заявил Подоляк в интервью немецкому телеканалу ARD в программе Tagesschau. - Мы уже создали резервы через систему территориальной обороны и будем активно использовать эти резервы. Мы не должны сегодня объявлять дополнительную мобилизацию. У нас есть все, и мы готовы к большему количеству российских военных

Точно готовы? А Зеленский знает?

БРИТАНЦЫ УПЛОТНЯЮТСЯ

В Великобритании становится все более популярным совместное проживание, то есть аренда жилья вскладчину. Об этом написало известное британское издание "The Guardian".

- Прием постояльцев и совместный приём пищи с семьей и друзьями - это лишь некоторые из способов, с помощью которых люди могут снизить расходы на отопление, - пишет издание. Кроме того, турагентства Великобритании стали предлагать клиентам провести зиму в теплых странах. Как оказалось, из-за роста счетов за электроэнергию и расходов на проживание это британцам обойдется дешевле, чем отапливать собственное жилье.

В тесноте, как говорится, да не в обиде. И расход овсянки на общий котел несомненно уменьшится. Не правда ли, Бэрримор?

ОЛАФ ШОЛЬЦ ПРИВЕЗ ИЗ ЭМИРАТОВ И КАТАРА ВОЗДУХ ВМЕСТО ГАЗА

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц потерпел фиаско в своем двухдневном турне по Объединенным Арабским Эмиратам и Катару, куда летал в поисках газа для Германии. Единственная договоренность, которой он смог добиться – это поставка 137 000 кубометров Национальной нефтяной компанией Абу-Даби в Германию в начале следующего года. По остальным вопросам стороны зафиксировали обоюдное непротивление и местами даже желание наладить сотрудничество в этой сфере. А из Катара канцлеру ФРГ не удалось договориться ни об одной поставке.

Возможно, Олафу Шольцу не стоило поднимать вопрос о соблюдении прав человека и состоянии демократии в арабских монархиях в странах Аравийского полуострова или, как их еще называют, Персидского залива. Тем более, о казнях гомосексуалистов.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Вице-спикер Сената Польши Михаил Каминьский считает, что, воюя с Россией, украинцы умирают за право быть гомосексуалистами. И не поспоришь.

- Глава Европейского Центробанка Кристин Лагард в докладе Европарламенту заявила, что цены на продукты и энергетическое сырье обязательно понизятся, но потом, после того, как еще повысятся от нынешнего уровня. "Ситуация, как ожидается, ухудшится прежде чем стать лучше", - гениально сформулировала она.

- Владимир Зеленский заявил, что США ежемесячно выделяют 1,5 млрд долларов на поддержку украинского бюджета, но это крайне мало и недостаточно для Украины.