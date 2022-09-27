«Каков красавец!»: Высоцкая показала возмужавшего сына от Кончаловского

Юлия Высоцкая с мужем Андреем Кончаловским. Фото: REUTERS

Время летит, а дети растут: еще недавно поклонники творческой пары Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского помнили их сына Петра худым угловатым подростком. Сейчас наследник звездных супругов изменился до неузнаваемости. 19-летний Петя очень вырос и возмужал. Снимком красавца-сына 49-летняя Юлия Высоцкая похвасталась в соцсетях.

Актриса нечасто показывает Петю на публике. Но в этот раз сделала исключение. Юлия опубликовала совместное селфи с наследником, сделанное у зеркала в спальне. Актриса сообщила, что отправляется на работу в театр, а сын остается дома за хозяина.

«Мчу в театр. Играем «Укрощение строптивой». Сын на хозяйстве», - рассказала Высоцкая.

Поклонники не преминули отметить, что Петя ростом и статью пошел в породу Кончаловских. Юноша давно перерос свою маму. Молодой человек унаследовал симпатичную внешность обоих родителей, он хорошо сложен и невероятно обаятелен.

Актриса показала повзрослевшего 19-летнего сына. Фото: соцсети.

«Какого красавца от Кончаловского родила», «Парнишка возмужал, похорошел», «Почему прячут такое сокровище?», «Высокий, плечистый, какой хорошенький», - пишут фолловеры в комментариях.

Петр легко мог бы продолжить семейную актерскую династию, но он отказался идти по стопам родителей. Молодой человек решил стать архитектором и после школы поступил в Московский архитектурный институт. Как рассказывала Высоцкая в одном из интервью, без сложностей при поступлении не обошлось, и сын поступил не с первого раза.

Петр с родителями в 2020 году на красной дорожке Венецианского кинофестиваля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для 85-летнего Андрея Кончаловского сын от нынешней пятой жены стал младшим ребенком. У супругов также есть 23-летняя дочь Маша. В 2013 году, отдыхая с дочкой во Франции, они попали в аварию. Сидевший за рулем режиссер и его жена не пострадали. А Маша, находившаяся в момент ДТП на заднем сиденье, получила серьезную травму головы. Девочку срочно доставили в госпиталь, но врачи так и не смогли привести ее в сознание. Мария Кончаловская впала в кому.

Уже девять лет о здоровье девушки ничего не известно. О нынешнем состоянии Маши звездные супруги предпочитают не рассказывать прессе. Близкие и друзья семьи в разговорах тоже стараются обходить эту тему стороной.