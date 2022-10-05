Радик Батыршин: Бабушки в Тбилиси назвали наш канал «добрым». И это для нас главное слово

Телерадиокомпания «Мир» рассказывает друг о друге жителям 10 стран. Фото предоставлено МТРК «Мир»

Телеканал «Мир», радиостанция «Мир», удобный информационный сайт - за три десятка лет межгосударственный канал стал верным другом и приятным собеседником для миллионов людей в разных странах. Половину этого огромного срока МТРК «Мир» руководит журналист, продюсер и медиаменеджер Радик Батыршин.

Мы поговорили с Радиком Ириковичем и о миссии канала, и о том, что будет с ним в будущем.

Председатель МТРК «Мир» Радик Батыршин: «На телевидении мы дарим людям эмоции». Фото предоставлено МТРК «Мир»

«Люди хотят дружить и торговать»

- Радик Ирикович, вы же точно знаете секрет успешного долголетия канала?

- Наша телекомпания была создана одновременно с Содружеством Независимых Государств и сейчас объединяет десять государств. Грузия, например, вышла из СНГ, из нашей компании - нет. И все эти 30 лет главы государств Содружества, включая Президента России Владимира Путина, понимают важность единого информационного пространства. Необходимо, чтобы люди знали друг о друге.

Интересно же, например, что в Азербайджане родился десятимиллионный гражданин, кто и как шьет тюбетейки в Туркменистане, как возводится «Мост Дружбы» в Беларуси или Рогунская ГЭС в Таджикистане и многое другое.

И люди хотят дружить и торговать, у них появляется интерес друг к другу, вслед за информацией идет торговля и экономика. Думаю, что секрет долголетия - это мудрость прежде всего руководителей стран СНГ и тех граждан, которые их избрали.

Каждая внеэфирная акция телеканала «Мир» для многотысячной аудитории – это желание показать, как переплетаются традиции народов, поддерживаются принципы добрососедства и гостеприимства. Фото предоставлено МТРК «Мир»

- Канал никогда не был скучным, но, конечно, менялся с годами. Скажите, каким вы видите «Мир» сейчас?

- Главное, что канал вырос, и интерес к нему тоже резко растет, так как мы понимаем, что телевидение - это прежде всего картинка. Назову несколько цифр, чтобы было понятно: за последние 15 лет телеканал «Мир» увеличил свою аудиторию в России в 5 раз, а в Казахстане - в 8 раз. Если говорить о национальных рейтингах, то только за последние 3 года «Мир» с 20-го места в России перешел на 15-е. В Казахстане мы уверенно занимаем 8-ю позицию, в Беларуси - 6-ю позицию в национальных рейтингах. В Армении и Киргизии мы тоже в первой десятке. Мы как тот зануда из анекдота, который в ответ на вопрос «Как дела?» действительно начинает рассказывать как. Но выяснилось, что именно этого людям и не хватает.

На праздновании Сабантуя в парке «Коломенское» в честь своего 30-летия МТРК «Мир» угощала гостей беляшами. Готовила их ведущая телеканала «МИР24» – Гузель Камаева. Фото предоставлено МТРК «Мир»

Во время эпидемии ковида наши корреспонденты передавали друг другу эстафету и рассказывали, как борются с вирусом в разных странах СНГ. Когда лихорадило все валюты СНГ, не только рубль, мы тоже делали такую перекличку. Если что-то случается с погодой, то же самое. Это не значит, что мы игнорируем протокол или официальные мероприятия. Но мы в первую очередь стараемся рассказать, как люди живут, чем они живут, сколько стоит картошка, мясо или яйца в той или иной республике Содружества.

«Мир выглядит ярко» - слоган 30-летия МТРК «Мир». В этом году под ним проходят все программы и акции компании. Фото предоставлено МТРК «Мир»

«Мир выглядит ярко» - с этим слоганом телеканала создаются все программы и проходят все акции, рожденные в компании. Фото предоставлено МТРК «Мир»

«Мы дарим людям эмоции»

- Понимаю, что вами было создано множество интересных проектов и все они вам дороги, но есть же что-то, чем вы особенно гордитесь?

- Знаете, я назову нашу акцию «Память сердца». Мы призвали детей, внуков, правнуков тех, кто подарил нам Победу, найти и рассказать о семейных реликвиях, о вещах, которые связаны с героями их семьи. До мурашек трогает, когда наша телезрительница показывает платок, в котором ее мама встречала своего отца с войны. Вот такими проектами можно гордиться.

Акция «Память сердца» - всенародный проект ко Дню Победы, по-настоящему полюбившийся зрителям канала «МИР». Фото предоставлено МТРК «Мир»

- Вы, профессионалы, понимаете, когда вот эта слеза появится у зрителя или это невозможно предсказать?

- Если мы сами ощущаем комок в горле, то, скорее всего, это 90% попадания в эмоции. Мы же на телевидении дарим людям эмоции. Вот если мы не сможем их дать, то человек не вернется к нам.

Тысячи историй о своих родных и близких в рамках акции «Память сердца» рассказывали дети, внуки и правнуки тех, благодаря кому мир празднует Победу. Фото предоставлено МТРК «Мир»

- Телевидение - это дорого. Знаю, что у «Мира» есть свой канал на Youtube. Не жалко бесплатно показывать свой контент в соцсетях?

- Действительно, у нас очень большая аудитория в социальных сетях, совокупно - 3,5 млн подписчиков. И «золотую кнопку» на Youtube мы получили еще в прошлом году. Честно говоря, не жалко, потому что тем самым мы создаем ядро аудитории, которая к нам потом вернется в виде телезрителя, это раз. А второе - по данным социологов, ядро нашей аудитории, 68%, всегда к нам возвращается. У них должна быть возможность посмотреть любимые программы в повторе, и в этом нет ничего плохого. И, конечно же, наш портал mirtv.ru - это возможность еще и выйти к новой аудитории. Мы знаем свою аудиторию на радио «Мир», на телеканале «Мир», на информационном телеканале «МИР 24». Они все разные. И мы знаем аудиторию, которая у нас есть на портале, поэтому соцсети - это способ зацепить аудиторию иной, говоря социологическим языком, гендерной, возрастной и имущественной характеристики. Это способ доставки для тех, кто любит говорить: «А я вообще не смотрю телевизор». На самом деле он смотрит телевизионные программы путем доставки через отложенный телепросмотр, то, что называется Video On Demand, через видеоплееры, которые стоят на всех наших платформах. Конечно, работаем с нашими платформами VK и Rutube.

«Поиграем в медицинскую викторину»

- Для людей телевидения главное - это новый сезон. У канала прекрасный слоган - «Мир» выглядит ярко», а какие новинки вы приготовили?

- Мы первыми, наверное, в мире решили поиграть в медицинскую викторину, и называется она, в силу очередной волны ковида, «Осторожно, вирус». Я отсмотрел первые 10 выпусков и могу сказать, что получилось достаточно задорно. Медицинская тема заиграла шире, чем в анекдоте: «Доктор, я умру?» - «А как же...».

Первая в мире медицинская викторина «Осторожно, вирус!» снимается в виртуальной студии телеканала. Фото предоставлено МТРК «Мир»

Конечно же, это викторина «Игра в кино» и линейка наших познавательных программ. Например, «Исторический детектив» с Николаем Валуевым, где великий спортсмен раскрылся в роли интеллектуального телеведущего. И, конечно же, продолжает свою эстафету наша олимпийская чемпионка и потрясающая телеведущая Мария Киселева в «Слабом звене». У нас еще 5 программ в разной степени разработки.

«Исторический детектив» пользуется огромной популярностью у зрителей, во многом благодаря Николаю Валуеву в роли ведущего. Фото предоставлено МТРК «Мир»

Сергей Белоголовцев во время записи программы «Игра в кино». Фото предоставлено МТРК «Мир»

- Чья была идея пригласить Марию Киселеву? «Слабое звено» заиграло новыми красками!

- Я верю в нашего талантливого генерального продюсера Павла Петровича Корчагина. Человек, который, напоминаю, запускал телемосты СССР с США, создал каналы ТНТ и СТС и еще много чего создал в нашей телеиндустрии, поэтому в данном случае это было его решение, его идея.

Мария Киселева с интеллектуальным шоу «Слабое звено» каждый день в прайм-тайм собирает у телеэкранов многомиллионную аудиторию. Фото предоставлено МТРК «Мир»

- Мне довелось побывать на экскурсии по «Миру». И, надо сказать, впечатления сильные и от студий, и от технологий. Можете рассказать про эти новшества, которые используются на канале?

- С удовольствием, нам есть чем гордиться, потому что мы были первым каналом, в СНГ точно, который перевел весь свой архив в «облако», в виртуальную реальность. В этом сезоне мы запустили в «облако» все рабочие места журналистов. Следующий этап: мы выведем в эфир play out, то есть систему передачи в эфир. Мы отказались от большого количества железа, и даже того, что вы видите сейчас, скоро не будет. Следующий этап: мы будем первой в России компанией, которая использует отечественное программное обеспечение в виртуальных студиях. Этим мы прокладываем дорожку для всех остальных коллег.

«Игра в кино» с Сергеем Белоголовцевым - еще одна интеллектуальная викторина, идущая в прайм-тайм на телеканале «МИР». Фото предоставлено МТРК «Мир»

Наша цель, чтобы все необходимое было бы российским, ну или хотя бы из дружественных стран. Например, очень хорошие осветительные приборы делает Китайская Народная Республика. Кстати, в Китае на национальных, государственных каналах используется только отечественное оборудование. Очень хорошее оборудование делает Турция. Мы раньше об этом и не знали, а теперь благодаря активному поиску альтернативных путей решения технологических процессов знаем.

Телевидение - это большой завод, и теперь выясняется, что фрезерные или токарные станки у нас должны быть все-таки с надписью «Сделано в СНГ». У нас, кстати, такая программа есть: «Сделано в Евразии». В этом весь смысл того, что мы громко назвали «программа технического перевооружения», чтобы на каждом решении, каждом узле было написано: «Сделано в Евразии».

Председатель МТРК «Мир» Радик Батыршин (справа): «Телевидение – это большой завод… Наша цель, чтобы все необходимое было бы российским или из дружественных стран». Фото предоставлено МТРК «Мир»

«У нас закрытая журналистская позиция»

- Радик Ирикович, название вашего канала - это святое для всех нас слово «Мир». Но сейчас ситуация, как все мы понимаем, очень непростая. Как во время конфликтов межгосударственному оставаться «над схваткой»?

- Это очень сложно. Мы принимаем решения с представителями 10 стран. И мы придумали такой рецепт. Во-первых, это закрытая журналистская позиция. То есть мы представляем нашему зрителю, слушателю, пользователю факты, но не оценки. Мы предпочитаем, чтобы человек давал бы оценки событиям самостоятельно. Мы занимаемся журналистикой фактов, а не журналистикой мнений. Во-вторых, когда идет столкновение, конфликт, мы даем мнение двух сторон. То есть зритель увидит обе точки зрения и сам сделает выводы.

Я же помню свою работу на войне, и какую заметку я бы ни передал из той же Южной Осетии, она все рано бы пошла на первую полосу под шапкой «Независимой газеты». Сама тема выигрышная, громкая, обложечная. Там речь шла о вводе наших миротворцев в Цхинвал в 1992-м, и главный редактор не сможет избежать искушения сделать из нее главную тему. Вот мы стараемся этого искушения избегать.

Межгосударственный канал всегда должен оставаться «над схваткой» в любом конфликте. Фото предоставлено МТРК «Мир»

- Ваши журналисты принимают такие правила? Сейчас как раз модно свою точку зрения высказывать…

- Когда мы берем ребят на стажировку или на практику, мы объясняем правила игры. Если они тебе не нравятся, ну так играй в другой команде. Свобода слова для журналиста в этом и заключается. Д'Артаньян продавал свою шпагу, а ты продаешь свое перо. Если тебе не нравятся условия, которые предлагает твой наниматель, ну, тогда ты выбери другого. Ну не хочешь ты играть за короля, так играй за кардинала. Вот и все.

Радик Батыршин – телеканал «МИР» имеет закрытую журналистскую позицию. Фото предоставлено МТРК «Мир»

«Ощущение полной реальности»

- Мы говорили с вами про интонацию, которая важна для телевидения. Как бы вы сформулировали интонацию «Мира»?

- Я отвечу словами телезрителей. Во время последнего обострения грузино-российских отношений один из кабельных операторов в Тбилиси выключил вещание телеканала «Мир». Тут же собрались возмущенные бабушки и сказали (название канала то ли из-за эмоциональности, то ли в силу возраста забыли): «Зачем вы выключили канал… добрый телеканал». Вот «добрый» - это главное прилагательное, пожалуй, для нашей интонации.

«МИР» – это добрый и яркий телеканал. Фото предоставлено МТРК «Мир»

Праздничная экскурсия в День защиты детей на канале «МИР». Фото предоставлено МТРК «Мир»

- Правда, что у канала есть своя футбольная команда?

- Да, а еще у нас есть коллеги, которые занимаются парусным спортом, у нас есть своя баскетбольная команда, у нас есть свой марафонец, который обежал все столицы стран СНГ, теперь взялся за города поменьше. Все ребята занимаются спортом. У них нет другого выбора, они же знают, что я тренируюсь каждый день. В советском прошлом я занимался бегом, на дистанции 400 и 3000 м с барьерами и с препятствиями. Сейчас не бегаю. Но занимаюсь на регулярной основе боксом, плаванием и, естественно, общей физической подготовкой. Зимой - горные лыжи, летом – виндсерфинг, тоже в особо крупных размерах.

Футбольная команда МТРК «Мир». Фото предоставлено МТРК «Мир»

На всех парусах и под попутным ветром МТРК «Мир» мчится вперед вот уже 30 лет. Фото предоставлено МТРК «Мир»

- Понимаю, что предсказывать сложно. И все-таки - каким вы видите канал «Мир», скажем, через 10 лет?

- Уже сейчас мы работаем в разрешении супервысокой четкости. Думаю, что через 10 лет мы перейдем в формат, который называется 16К, он заменит 4К. Безусловно, будет возможность интерактивного выбора. Ну, скажем так, ты смотришь сериал, тебе нравится это платье, ткнул - и через интерактивное окно своего телевизора ты уже купил это платье своей супруге. Причем необходимого тебе размера. Безусловно, это будет телевидение, которое трансформирует программу передач под конкретного зрителя. Сейчас уже есть эта функция, через Video On Demand ты можешь собрать себе то или иное. Но, как правило, этой функцией пользуется примерно 0,01 телезрителя. Я думаю, что это будет канал, безусловно, с качеством звука. Думаю, не менее чем 7 Logic, с семиканальным звуком. Безусловно, это будет канал, который будет давать ощущение полной реальности. Но при этом в ближайшие 10 лет наш канал все равно будут называть «добрым».

- Большое спасибо, удачи вам и каналу, и с тридцатилетием!

- Спасибо.

«МИР» - телеканал про эмоции. И дарит их не только зрителям, но и радует жителей 10 стран внеэфирными праздниками. Фото предоставлено МТРК «Мир»

Яркий мастер-класс по цирковому искусству от телеканала «МИР» на летнем фестивале. Фото предоставлено МТРК «Мир»

Слоган «Мир выглядит ярко» отражает имидж компании и позитивное отношение к жизни, которым «МИР» каждый день делится со своими зрителями. Фото предоставлено МТРК «Мир»

Корреспонденты телеканала «МИР» работают в самых разных точках земного шара. Вот и Северный полюс не остался не покоренным. Фото предоставлено МТРК «Мир»