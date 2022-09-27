В Великобритании представлен новый королевский шифр

После смерти королевы на трон Соединенного Королевства взошел ее сын принц Чарльз, взявший имя Карл III Фото: REUTERS

После похорон королевы Елизаветы II в Британии представили новый королевский шифр, утвержденный новым монархом Карлом III. Варианты шифра были предложены королю геральдической палатой страны, пишет издание Today.

Новая монограмма состоит из инициалов имени титула короля, римской цифры III и традиционного изображения символа монархии – короны.

Подобная геральдическая конструкция создается для каждого монарха отдельно и используется различными ведомствами, а также для маркировки некоторых документов. Кроме того, королевский шифр появляется и на некоторых правительственных зданиях, почтовых ящиках и др.

Королеву Елизавету II, умершую 8 сентября на 97-м году жизни в шотландском замке Балморал, похоронили 19 сентября рядом с ее супругом в часовне Георга IV.

Подобная геральдическая конструкция создается для каждого монарха отдельно

20 сентября в Британии официально закончился национальный траур и на общественных здания вновь начали поднимать приспущенные ранее флаги. По традиции в королевской семье траур продлился на неделю дольше.

После смерти королевы на трон Соединенного Королевства взошел ее сын принц Чарльз, взявший имя Карл III.