Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире27 сентября 2022 5:00

В Великобритании представлен новый королевский шифр

Карлу III лично пришлось выбирать из множества вариантов
Юрий МАЙБОРОДА
После смерти королевы на трон Соединенного Королевства взошел ее сын принц Чарльз, взявший имя Карл III

После смерти королевы на трон Соединенного Королевства взошел ее сын принц Чарльз, взявший имя Карл III

Фото: REUTERS

После похорон королевы Елизаветы II в Британии представили новый королевский шифр, утвержденный новым монархом Карлом III. Варианты шифра были предложены королю геральдической палатой страны, пишет издание Today.

Новая монограмма состоит из инициалов имени титула короля, римской цифры III и традиционного изображения символа монархии – короны.

Подобная геральдическая конструкция создается для каждого монарха отдельно и используется различными ведомствами, а также для маркировки некоторых документов. Кроме того, королевский шифр появляется и на некоторых правительственных зданиях, почтовых ящиках и др.

Королеву Елизавету II, умершую 8 сентября на 97-м году жизни в шотландском замке Балморал, похоронили 19 сентября рядом с ее супругом в часовне Георга IV.

Подобная геральдическая конструкция создается для каждого монарха отдельно

Подобная геральдическая конструкция создается для каждого монарха отдельно

20 сентября в Британии официально закончился национальный траур и на общественных здания вновь начали поднимать приспущенные ранее флаги. По традиции в королевской семье траур продлился на неделю дольше.

После смерти королевы на трон Соединенного Королевства взошел ее сын принц Чарльз, взявший имя Карл III.

КАРТИНА ДНЯЕлизавета II: досье KP.RU