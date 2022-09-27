Девелопер из США обещает накормить выживших после конца света

Участие в проекте позволит выжить во время пандемии или катастрофы планетарного масштаба

66-летний американский застройщик Джей Си Коул основал «комплекс максимальной безопасности» Safe Haven Farms и предлагает присоединиться к нему «всего» за $3 миллиона. По утверждению Коула, участие в его проекте позволит выжить во время пандемии или катастрофы планетарного масштаба.

– Когда цепочка поставок рухнет, у людей не будет еды. Определенный процент из них будет нарушать закон и делать все возможное, чтобы добыть еду. Поэтому мы хотим оставаться «ненайденными», – объяснил Коул свой замысел The New York Post.

Если говорить коротко, то стартап американца представляет собой сеть засекреченных фермерских хозяйств с мощной профессиональной охраной. В случае катастрофы эти фермы позволят участникам проекта обеспечить себя едой.

Так что пока строительные фирмы создают суперзащищенные бункеры, способные выдержать прямое попадание ядерной бомбы, Коул решил заработать на производстве питания для элиты, которая переживет конец света.

Вот только секретность, которой Коул окружает свой проект (он отказывается позировать перед фотокамерами и не раскрывает местонахождения своих ферм) позволяют предположить, что его «защищенные самодостаточные хозяйства по производству продуктов питания» существуют лишь на бумаге и в его воображении. Впрочем, говорят, что инвесторы у Коула уже есть.