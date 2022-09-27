Адский рейс: Всем пассажирам самолета, летевшего в Гонолулу, раздали по гавайской гитаре

Задача перед инструкторами стояла несложная – научить пассажиров брать на гитаре три аккорда

Во время шестичасового рейса из Калифорнии на Гавайи, который выполнял лайнер компании Southwest Airlines, пассажирам предложили научиться играть на гавайской гитаре укулеле.

Неожиданный урок был организован совместными усилиями авиакомпании и представителей знаменитого Guitar Center, который взял на себя обеспечение пассажиров инструментами и оплату инструкторов по игре на укулеле.

Укулеле – традиционные гавайские четырехструнные гитары – были розданы всем пассажирам, а сам урок с помощью стюардессы, организовавшей трансляцию, попеременно вели три преподавателя «Гитарного Центра».

Задача перед инструкторами стояла несложная – научить пассажиров брать на гитаре три аккорда и попытаться всем вместе исполнить классическую песню «Hello, Aloha! How Are You?».

Однако при учете того, что на борту самолета находилось 180 человек, какофония, по словам очевидцев, стояла та еще.

Тем не менее, как сказали представители авиакомпании, никто не попытался выйти из самолета на ходу. А некоторым опыт даже понравился, пишет SFGATE.

После полета пассажиры могли оставить инструменты себе либо бесплатно отправить в Guitar Center. Конечно же, большинство решили сохранить укулеле в память о необычном рейсе. Даже если были не очень-то довольны шумным полетом.