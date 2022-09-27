Попали: Выстрел с Земли по движущемуся астероиду, до которого было 11 миллионов километрах, оказался точным

Поверхность астероида, снятая за несколько секунд перед тем, как в нее врезался «снаряд»

В NASA сообщили, что космический аппарат миссии DART (Double Asteroid Redirection Test), который стартовал 24 ноября 2021 года с космодрома Вандерберг (Space Launch Complex 4 at Vandenberg Space Force Base in California), успешно поразил цель, находящуюся в 11 миллионах километров от Земли. Попадание зафиксировано ночью 27 сентября 2022 года в 2 часа 43 минуты мск. Как и планировалось.

Добравшись до цели - 780-метровой глыбы астероида Дидим и его 160-метрового спутника Диморфа, DART, что называется с ходу, врезался в малютку. Столкнулся с ним на скорости порядка 6,6 километров в секунду.

Наблюдал за космическим ДТП и фотографировал его LICIACube - небольшой - весом всего в пуд – аппарат Итальянского космического агентства. Он отделился от основного зонда за 15 дней до столкновения.

Цель, по которой был нанесен удар – астероид Диморф, спутник Дидима

Фотокамеры миссии продемонстрировали, что «всё видят», сделав снимки Юпитер. В кадр попали и три спутника планеты-гиганта. «Снаряд», врезавшийся в Диморф, весит полтонны, он сам - около 5 миллионов тонн.

Дидим справа, Диморф слева

Экспериментаторы из координационного бюро по планетарной обороне (NASA’s Planetary Defense Coordination Office) планируют узнать, изменится ли траектория подстреленного малютки. Тем самым они впервые проверят на практике, реально ли повлиять на траекторию движения астероида – притормозить его или сдвинуть хоть чуть-чуть в сторону, чем-нибудь ударив. Пока перспективы подобного - так называемого кинетического - способа защиты (kinetic impactor) основаны лишь на расчетах. А они свидетельствуют, что удар замедлит движение Диморфа примерно на полмиллиметра в секунду. В NASA уверяют, что и такую малость зафиксируют приборы, установленные на LICIACube.

Примерно через три дня после столкновения камера LICIACub сделает новые снимки: которые позволят уточнить траекторию малютки.

В самом ли деле Диморф что-нибудь «почувствует»? Или DART будет ему, что слону дробина?

Схема эксперимента

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Астероид Дидим по форме напоминает огромный алмаз. Был обнаружен в 1996 году. Назван в честь древнегреческого музыкального теоретика. Выявленный потом спутник Дидима похож на яйцо. Сначала его называли Дидимуном – неофициально. В 2020 году малютка получил от Международного астрономического союза официальное имя Диморф.

Диморф вращается вокруг Дидима на расстоянии чуть больше километра, делая один оборот примерно за 12 часов.

Пара движется вокруг Солнца и порой встает на пути Земли - время от времени пересекает ее орбиту. Но близко не подлетает. В ноябре 2003 года глыбы были от нас на расстоянии 7,18 миллионов километров. В 2123 году они объявятся снова, но все равно пролетят очень далеко - в 6 миллионах километрах от нашей планеты.

В NASA исключают какую-либо вероятность того, что эксперимент создаст угрозу безопасности Земли.

Астероид Дидим размером примерно с Колизей

А ВОТ ЕЩЕ СПОСОБ

Атомной бомбой по астероиду

Астероид, про который вдруг станет известно, что он вот-вот врежется в Землю, все-таки можно взорвать. Даже не придется бурить его и закладывать ядерный заряд глубоко, как это сделал герой Брюса Уиллиса из культового фильма «Армагеддон». Конечно, чем глубже, тем надежнее. Но как выяснилось, чтобы разрушить астероид, достаточно взорвать атомную бомбу перед ним. В том, что получится, заверили физики-ядерщики из Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University Applied Physics) и Ливерморской и национальной лаборатории имени Эрнеста Лоуренса (Lawrence Livermore National Laboratory - LLNL) – той самой, где были разработаны большинство образцов американского ядерного оружия и суперкомпьютеров. Подробнее о доводах американских ученых и их российских коллег, которые провели свои эксперименты, читайте наш материал.

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