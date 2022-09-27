Экс-Главком Воздушно-космических Сил РФ, Герой России генерал-полковник Виктор Бондарев: Я написал рапорт - хочу вернуться на поле боя

Виктор Бондарев написал рапорт на имя министра обороны России с просьбой вернуть его в армейский строй Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мелькнувшему в соцсетях сообщению о том, что председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал-полковник Виктор Бондарев написал рапорт на имя министра обороны России с просьбой вернуть его в армейский строй, я поначалу не поверил. В наше время тотальных слухов каких только провокаций и фейков не бывает. И все же новость (не хочется называть ее сенсационной) меня заинтриговала. Чтобы проверить – достоверная ли она – я решил позвонить Бондареву. Вот такой у нас разговор получился.

«КОЛОННЫ БЕГУЩИХ ТРУСОВ, КРЫС... А КТО РОДИНУ БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ?»

- Виктор Николаевич, вами действительно написан рапорт о возвращении в армию?

- Да, это так. Рапорт я написал сегодня утром (26 сентября. - Ред.). Вы, конечно, спросите, что стало поводом? Отвечаю. Поводов несколько. А главный такой: я человек военный, моя армия воюет и я хочу быть вместе с ней. Особенно в это время.

Знаете, тут как-то в один момент все сошлось: и решение вернуться в войска, и фашистский расстрел в школе Ижевска, и плюс ко всему - колонны бегущих за границу наших трусов, крыс. А кто Родину должен защищать? Защищать должны мы сами. Кроме нас, никто ее не будет никогда защищать. А враги будут радоваться, что вся эта шелупонь разбегается за кордон. Вот на пике таких чувств и мыслей я и принял решение - написать рапорт министру обороны. И теперь жду его решения.

- И какие строки были в вашем рапорте?

- Как обычно. Товарищ министр, прошу вас рассмотреть мою кандидатуру на возврат в ряды Воздушно-космических сил России. Готов возглавить эти силы.

- Я правильно понял, что вы написали рапорт министру с просьбой вернуться на ту же должность, которую занимали до того, как в недавние годы стали сенатором?

- Да, вы меня правильно поняли. Я не имею никаких претензий к нынешнему Главкому Воздушно-космическими силами генералу армии Сергею Владимировичу Суровикину. Он умница, он молодец, он делает все, что необходимо. Но у него много других задач во время спецоперации. И я так думаю, что для него это будет только легче. И помощь ему будет огромная. Я прекрасно вижу и знаю, как воюют наши пилоты – летчики, вертолетчики. Поэтому я это все дело знаю. И готов применить свой опыт, чтобы получалось все лучше.

«НАШИ ПИЛОТЫ МОЛОДЦЫ! НО ЕСТЬ СООБРАЖЕНИЯ...»

- Сколько лет вы прослужили в армии до перехода в Совет Федерации?

- Сорок с лишним лет. В 2017 году я стал членом Совета Федерации.

- Вспомните, какой у вас налет?

- Более 3800 часов. Освоил много типов боевых самолетов. Поэтому имею представление о деле, которым занимался, считай, полжизни. Да ведь и уволен я не по состоянию здоровья. Здоровье мне позволяет выполнять те задачи, которые будут стоять перед летчиками. Я прошел и первую, и вторую чеченскую войну. Пока я там был, ни одного не потерял пилота. И горжусь этим. Для меня это главное. Когда количество взлетов равняется количеству посадок, это настоящая работа. И за эту работу надо всегда бороться и исполнять свой воинский долг, чтобы было именно так.

- Как вы оцениваете действия российской авиации в ходе спецоперации?

- Пилоты – молодцы, пилоты делают все от них зависящее. Но есть другие мероприятия, которые надо провести, чтобы еще больше был успех наших летчиков. У меня есть некоторые соображения… Но пока промолчу.

- Поговаривают, что у Украины очень серьезная ПВО. Потому наша авиация вроде бы из-за этого и не сильно активничает. Вам, наверное что-то другое известно? Почему наша авиация не бьет те колонны с вражеской техникой, которые идут через польскую границу, через словацкую, через румынскую границу? Почему не уничтожает авиация эти колонны?

- Ну вы же прекрасно понимаете, что мы воюем не только с Украиной. Мы воюем с половиной мира, я не боюсь этого сказать. И каждый день то, что поступает с Запада на Украину, уничтожается нашей и авиацией, и нашими ракетными войсками. Но ведь много и восполняется. Естественно, пока это невозможно выполнить именно авиацией, вот эти задачи, о которых вы сейчас сказали. Но есть варианты решения этих проблем. Я думаю, что это не так сложно. Их можно решить. И мы готовы это сделать.

«ВСЕ РАВНО ВСЕ СОБЬЕМ»

- До начала спецоперации наши военные эксперты чуть ли не поштучно просчитывали украинские боевые самолеты. Уже огромное количество их мы сбили. Ваши бывшие подчиненные, ваши ученики их сбили. Тем не менее, появляются снова украинские самолеты. Откуда они берутся? Мы знаем, из Польши гонят Су-25, МиГ-29. Но вы же глава комитета по обороне и безопасности. У вас есть информация, откуда берутся эти «бездонные» украинские самолеты?

- Не только Польша, но и другие поставляют. И Словакия, и Болгария, к сожалению, и Чехия. Поэтому как бы там ни было, что бы там ни было, но и это у них уже все заканчивается. Вы прекрасно понимаете, что, сколько бы их ни было, все равно все собьем. Потому что наша авиация лучшая. В любом случае мы достанем их везде и всюду.

«КАК РЕШИТ МИНИСТР ОБОРОНЫ, ТАК И БУДЕТ»

- Звонков из Минобороны по вашему рапорту еще не было?

- Мы люди военные. Я написал рапорт, министр имеет полное право это дело рассмотреть, дать ход, дать указания, оценить это дело. Я не имею права ни подталкивать, ни просить. Какое решение примет министр обороны, такое и будет. Я готов, я в этом рапорте написал, что я хочу, что я могу и что я должен сделать.

- Если рапорт будет удовлетворен, если вы вернетесь в родные вам Воздушно-Космические силы, через сколько дней вы готовы взлететь на истребителе или на бомбардировщике?

- Я уже сказал, что в авиации больше сорока лет. Это сейчас не главное – взлететь. Чтобы взлететь, мне надо будет пройти медкомиссию, минимум две недели. Это по приказу министра обороны. Я готов служить и на нелетной должности. Руководство ВКС, ПВО – это мне знакомо. Но пока и в штабной работе очень много дел.

- Ваши коллеги по Совету Федерации знают о вашем решении?

- Естественно. Я военный человек, я не имел права все это делать втихаря. Согласовал это с губернатором Кировской области Александром Валентиновичем Соколовым, поскольку я сенатор от этого региона. Получил добро. Я согласовал это с моим куратором комитета в Софете Федерации Юрием Леонидовичем Воробьевым, согласовал с Валентиной Ивановной Матвиенко. И только после этого написал рапорт и передал его в минобороны.