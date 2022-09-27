Геннадий Зюганов: У каждого поколения есть свой 41-й и должен быть 45-й. Сегодня угроза вплотную подошла к каждому дому и к каждой семье

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

… - Геннадий Андреевич, здравствуйте! Это помощник Зюганова звонит вам, Гамов. А вот что бы вы сказали тем, кто сейчас пошел по призыву Родину защищать?

- Наверное, у каждого поколения есть свой 1941-й, но и обязательно должен быть 1945-й.

Потому что речь идет не просто – пошел по призыву, а - пошел на спасение русского мира, на борьбу с нацизмом и фашизмом, против англосаксонского глобализма, в схватку за элементарную справедливость, на выполнение своего гражданского долга.

Знаешь, до конца многие не сознавали, насколько велика угроза, которая сегодня вплотную подошла к каждому дому и к каждой семье. В свое время было такое удивительное стихотворение Константина Симонова «Если дорог тебе твой дом…».

Если дорог тебе твой дом,

Где ты русским выкормлен был,

Под бревенчатым потолком,

Где ты, в люльке качаясь, плыл;

Если дороги в доме том

Тебе стены, печь и углы,

Дедом, прадедом и отцом

В нем исхоженные полы…

Так вот, в данном случае, лезут в душу, в голову, лезут к тебе в карман те, кто, собственно говоря, решил придушить твою страну и ликвидировать Россию как крупнейшее государство, точнее – великую цивилизацию.

Поэтому, на мой взгляд, нам объявили… Короче, спецоперация уже перешла новую - Отечественную фазу. А если так, то каждый мужчина должен быть готов защищать свой дом, свою Родину, свою семью, наш язык, культуру.

Ну, и это видно по тому, как ведут себя нацисты, фашисты, бандеровцы на Украине.

Если бы эти люди думали о своем народе или стране, никогда бы они не обстреливали атомную станцию, которая может запорошить грязью огромные просторы.

- А что же Европа…

- Если бы Европа думала о своем благополучии, она бы не отказалась от наших энергоносителей. Потому что та же мощная немецкая промышленность – это четвертая экономика мира, сейчас загибается, потому что она вся, за последние 50 лет, выстраивалась на наших энергоносителях.

Но меня поражает то, что в свое время, когда первый трубопровод прокладывали, американцы тоже его не хотели, вводили санкции. А немцы тогда сказали: нет. И помогали нам строить производство.

Я был в Челябинске, строили завод по производству труб большого диаметра. И тогда проложили ветку, и пошел газ к ним, и они создавали целые отрасли.

Сегодня их специалисты прямо говорят: на таком дорогом газе, как сегодня, все прикроется. У них уже половину металлургических заводов в Европе прикрыли, сейчас начнет загибаться нефтехимия, за этим посыплется автомобильная промышленность, полиграфическая.

Они законодатели в этом деле, но их цена была конкурентоспособной, потому что питались нашими дешевыми энергоносителями. А американцы сейчас все это перетаскивают,

Европу нагнули. И сидят, потирают руки.

И одновременно решили народ Украины использовать как пушечное мясо для того, чтобы максимально навредить нам. Но они не только вредят, они уже командуют в Киеве, проводят военные операции.

- Поэтому, самое главное сейчас… Как в 41-м.

- Наша задача – максимально сплотиться. Но всем напомнить, что великой и крупной Украина стала во время Советской власти. Советская власть им подарила государственность. В рамках СССР Украина входила в пятерку самых развитых стран Европы. В рамках СССР незалежная получала 50 миллионов тонн сырой нефти, перерабатывала и жила припеваючи. В рамках СССР там были построены крупнейшие гидростанции, великолепные авиационные заводы, верфи. В общем, развивалась успешно и динамично.

Но после нашествия фашистов, которое накрыло всю Украину, ее мы все дружно освобождали. Красная армия освободила. А теперь они там орут, что Бандера и Шухевич – «герои». Эти законченные мерзавцы, которые расстреливали, вешали, убивали русских, украинцев, белорусов, поляков, евреев…

Понимаешь, все вверх ногами перевернули.

Поэтому нам надо сплачиваться и идти вперёд. Но власти надо помнить - если человек пошел защищать страну, надо обеспечить его всем необходимым.

- Каких законов - кроме тех, что связаны непосредственно с мобилизацией, нам сегодня ещё не хватает?

- Надо срочно принять законы, защищающие и рабочее место, и освободить от ипотеки этой тяжелой. И, если дети у защитника Родины учатся, они должны учиться за счет государства. Поддержка должна быть максимальная, как это и положено в условиях выполнения гражданского долга по защите своей Родины.

- А когда наступит 9 мая?

- 9 мая наступит. Вот сегодня завершится референдум, уже ясно, что он состоялся.

Надо принимать завтра и послезавтра решения, включать в Российскую Федерацию - и республики Донбасса, и Запорожье, и Херсонщине.

И официально объявить - что любой выстрел по нашей территории получит десять в ответ.

Поэтому надо подготовиться к тому, чтобы те, кто там развязывает войну, получили сполна.

- Спасибо.