В США женщину арестовали за то, что она дома держит енота

По решению властей енота усыпили, хотя тест на бешенство был отрицательным. Через несколько дней суд решит судьбу его владелицы.

Полицейские провели целую спецоперацию по поимке домашнего питомца – енота по кличке Рокки. Его владелица Эрин Кристенсен имела неосторожность прийти с ним в местный бар. Кто-то из посетителей сообщил об этом в департамент здравоохранения и социальных служб Северной Дакоты.

Через несколько часов дверь дома Кристенсен выбили полицейские. Они провели обыск, нашли енота. Владелица Рокки рассказала, что ее семья нашла зверька на обочине дороги около трех месяцев назад, сейчас его лечат, после чего хотят выпустить обратно в дикую природу. Тем не менее девушку арестовали, ей грозит до двух лет тюрьмы и штраф в размере 7500 долларов за незаконное хранение пушных зверей.

В штате Северная Дакота запрещено дома держать енотов, потому что они могут быть заражены бешенством. Местные жители называют этих зверей падальщиками, которые роются в мусорках.

«Слишком много было сделано, чтобы задержать невиновного енота. Они не беспокоились о нашем здоровье, есть у нас бешенство или нет. Они беспокоились о том, чтобы найти и убить Рокки и посадить меня за решетку», - прокомментировала журналистам Кристенсен.

По решению властей енота усыпили, хотя тест на бешенство был отрицательным. Через несколько дней суд решит судьбу его владелицы.