Во время специальных адресных мероприятий спецназовцы Росгвардии совместно с сотрудниками ОМВД по городу Херсон нашли необычный схрон. Фото: Росгвардия

Во время специальных адресных мероприятий спецназовцы Росгвардии совместно с сотрудниками ОМВД по городу Херсон нашли необычный схрон. В подвале частного дома обнаружили тайник, где хранились 130 старинных рукописных икон.

«Тайник принадлежал украинскому националисту - военнослужащему ВСУ в звании полковника, который с начала специальной военной операции сбежал в Киевскую область», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Кроме 100 иконописных изображений бойцы спецназа нашли 30 картин с ликами православных святых, похищенных в разное время из храмов Русской православной церкви. Фактически спасли их от разрушения: артефакты хранились в ненадлежащих условиях и могли просто исчезнуть для общества.

Украденные в храмах христианские реликвии изъяли и передали местным священнослужителям. Фото: Росгвардия

Бойцы Росгвардии передали иконы местным священнослужителям. Выяснилось: полковник ВСУ хорошо разбирался в том, что крал.

«Значительная часть икон создана в период вплоть до XIV века и представляет высокую историческую и культурную ценность» - заявил после осмотра и оценки обнаруженных экспонатов настоятель Екатерининского православного Собора г. Херсона Московского патриархата Русской православной церкви отец Петр.