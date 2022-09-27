Известный актер сделал заявление о добровольной мобилизации на Донбасс

Антон Шагин, известный зрителю по фильмам "Стиляги", "Союз спасения" и сериалу "Подкидыш", объявил о добровольной мобилизации родного брата Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Частичная мобилизация, объявленная в России на прошлой неделе, коснулась в том числе и знаменитостей. Так, в семье Иосифа Пригожина повестка пришла зятю Евгению Ткаченко, который недавно стал молодым отцом: дочь продюсера Даная родила ему сына Даниэля. А актер Антон Шагин, известный зрителю по фильмам "Стиляги", "Союз спасения" и сериалу "Подкидыш", объявил о добровольной мобилизации родного брата.

- Мой родной брат Константин Шагин записался на службу без повестки, - сообщил актер. - И сегодня уже отправляется добровольцем сначала в тренировочный лагерь, а затем на Донбасс. Это решение он принял осознанно и до объявления о мобилизации. Горжусь тобой, брат!!!! Возвращайся живым! Так победим!

Константин Шагин отправился воевать даже без повестки.

Добровольца поддержал и телеведущий Борис Корчевников.

- Спасибо тебе, Константин, и храни Бог. Тебя и всех твоих, - написал Корчевников в своем Телеграм-канале.

Между тем, своего отношения к спецоперации на Украине сам Антон Шагин не скрывал с первых дней.

- Я сделал пост в поддержку спецоперации 25 февраля. Когда я увидел то количество черных квадратиков на аватарках... никого не обвиняю... просто увидел это и мне стало, мягко говоря, не по себе, - признавался актер в интервью. - Я понял, что не должен молчать. Уважаю президента, спецоперацию и низко кланяюсь нашим воинам. У меня болит душа за всех русских людей, которые находятся на Донбассе. Мирные люди ни в чем не виноваты. Мне искренне жаль, что гибнут дети. Как я могу сказать по-другому? Но нам не оставили выбора. Только вычистить погань, которая захватила мирных людей. Очень надеюсь, что нашим солдатам хватит мужества выстоять и довести дело до конца.

Кроме того, звезда "Стиляг" публично осуждал уехавших из России знаменитостей и призывал к их забвению. Мол, слишком много внимания мы уделяем звездам-предателям вместо того, чтобы заниматься по-настоящему важными делами.

- Я считаю, что Галкин, Ургант, Хаматова и подобные - иудово племя, - хлестко высказался актер о коллегах. - Люди с изначально предательским сердцем. Вот и все. Почему они стали идолами? Парадокс. Тут живут и искренние патриоты, болеющие за прошлое, настоящее и будущее. И те, кто жил с фигой в кармане...