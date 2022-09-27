Государственные похороны экс-премьера Синдзо Абэ вызвали в Японии переполох

Церемония государственных похорон в Японии не похожа на традиционный погребальный обряд, а является скорее торжественными «поминками» на государственном уровне Фото: REUTERS

В Японии сегодня походят государственные похороны бывшего главы правительства Синдзо Абэ, который был убит в июле этого года. Как пишет «Би-би-си», несмотря на то, что политик считался достаточно популярным премьером, многие жители Страны восходящего солнца выступают против того, чтобы устраивать в его честь пышные процессии.

Церемония государственных похорон в Японии не похожа на традиционный погребальный обряд, а является скорее торжественными «поминками» на государственном уровне. Хотя прах Абэ был предан земле еще в июле, сейчас местные политические лидеры и зарубежные гости выражают свои соболезнования в рамках специального протокола. Такая церемония положена только членам императорской семьи и выдающимся государственным деятелям, поэтому с момента окончания Второй мировой войны государственные похороны проходили только один раз – в 1967 году, когда скончался глава правительства Сигэру Ёсида, которого считают одним из авторов «японского экономического чуда».

На государственные похороны приехали множество иностранных лидеров, включая президента Вьетнама, премьер-министров Австралии, Индии, Камбоджи и Сингапура, вице-президента США. От России присутствует спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и посол РФ в Японии Михаил Галузин. Всего на церемонию было приглашено около 6 тысяч человек, однако подтвердили свое участие 4 300 гостей.

Впрочем, в самой Японии отношение к государственным похоронам Абэ неоднозначное, многие не согласны с тем, что на организацию такой помпезной процедуры придется выделить из бюджета $11,5 миллиона. Как пишет «Вашингтон Пост», сам Абэ был более популярен за рубежом, чем в родной стране, где его деятельность оценивается весьма неоднозначно, хотя политик и установил рекорд по времени пребывания в премьерском кресле.

На это накладывается скандал с корейской религиозной структурой «Церковь объединения», рассматриваемая многими как настоящая секта, в которой намешаны элементы из христианства, оккультизма и восточных учений. Абэ и правящая Либерально-демократическая партия Японии были тесно связаны с «Церковью объединения», а сама организация использовала контакты в руководстве страны для активного ведения своей деятельности, в том числе, для сбора средств с прихожан. Убийца Абэ бывший военнослужащий Тэцуя Ямагами в качестве одного из мотивов своего преступления назвал желание отомстить экс-премьеру за то, что тот поддерживал «Церковь», ведь семья Ямагами была разрушена из-за того, что его мать пожертвовала все свои деньги как раз этой религиозной структуре.

В результате всех этих скандалов, согласно последним опросам общественного мнения, больше половины жителей Страны восходящего солнца выступают против торжественных похорон. Вчера около 10 тысяч человек устроили в Токио демонстрацию в знак протеста против церемонии, а за неделю до этого один из противников Абэ совершил акт самосожжения перед зданием правительства.

Синдзо Абэ был убит из огнестрельного оружия 8 июля. В политика несколько раз выстрелили, когда он выступал в городе Нара. Преступник был задержан, им оказался бывший военнослужащий морских Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами.

Синдзо Абэ родился 21 сентября 1954 года в японском городе Нагато. Начал политическую карьеру в 1982 году, став секретарем министра иностранных дел Синтаро Абэ, его отца. Дважды был премьер-министром Японии: в 2006-2007 и 2012-2020 годах.

Во время первого срока попадал в скандалы из-за националистических заявлений. В 2007 году популярность Абэ резко упала, когда министр сельского хозяйства Тосикацу Мацуока покончил с собой после коррупционного скандала, а его преемник так же был уличен в коррупции.

Второй срок Абэ запомнился законодательными изменениями, укрепляющими обороноспособность Японии. В 2018 году рейтинг политика резко упал. Это было вызвано скандалом с фальсификацией документов по сделке о приобретении государственной земли по заниженной стоимости организацией «Моритомо гакуэн», к которой якобы причастны Синдзо Абэ и его жена Акиэ.

Пандемия коронавирусной инфекции ухудшила рейтинг Абэ и японского правительства. Граждане критиковали за запоздалое введение ограничительных мер. В августе 2020 года Синдзо Абэ объявил об уходе по состоянию здоровья.