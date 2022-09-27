Мечтал снять Шварценнегера, "открыл" Алексея Серебрякова и называл себя продажным режиссером: Чем запомнился Владимир Краснопольский

Сегодня, 27 сентября, в Москве прощаются с легендой отечественного кино. Фото: Максим Новиков/ТАСС

В Центральном доме союза кинематографистов прощаются с Владимиром Краснопольским. Легендарного режиссера, снявшего лучшие в Советском Союзе сериалы "Тени исчезают в полдень" и "Вечный зов" не стало 23 сентября.

- Поехал на машине к врачам ... и вернулся от них домой. Поставили машину в гараж, он поднялся домой и, идя по коридору, прислонился к стенке и умер”, - рассказал об обстоятельствах ухода брат и коллега Краснопольского, Валерий Усков.

Ильф и Петров в кино

Успешные творческие союзы двух кинорежиссеров крайне редки. Но Владимир Краснопольский был исключением. Вместе с двоюродным братом Валерием Усковым они стали кем-то вроде Ильфа и Петрова в кино. Легендарный тандем проработал десятки лет, став родоначальником советского сериала.

Язвительный Гафт даже придумал про Краснопольского и Ускова эпиграмму:

Союз нерушимый из двух чудаков:

Все делают вместе по-свойски.

Снимают и пьют: чуть побольше Усков,

Поменьше чуть-чуть Краснопольский.

Владимир Краснопольский и сам был "поменьше", помладше своего двоюродного брата на полтора месяца. Он родился 23 июня 1933 года в артистической семье: отец был артистом екатеринбургской оперетты, мама - хореографом. В годы войны семья Краснопольских съехалась с семьей Усковых, поэтому дети росли вместе: спали в одной кровати, вместе играли и даже начинали реветь одновременно. Когда начинал один, подхватывал другой.

- Хороший дуэт получится! - одобряли взрослые.

Мессинг предсказал судьбу

Краснопольский рассказывал, что их судьбу предсказал Вольф Мессинг. Как-то с братом и отцом они пошли в цирк, а потом заглянули в кабинет директора, где сидел Мессинг. В какой-то момент главный маг и кудесник Советского Союза обратился к мальчикам:

- А чем хочет заниматься молодое поколение?

Услышав, что братья грезят кино, Мессинг сказал: "Когда-нибудь и про меня кино снимете".

(Через много лет, снимая сериал "Вольф Мессинг: видевший сквозь время", Владимир Краснопольский вспомнил это предсказание).

Братья вместе взрослели, вместе сидели за одной партой. Вместе закончили сначала екатеринбургский филфак, а затем - ВГИК. Идея снимать вместе пришла из соображений экономии. После окончания ВГИКа молодым режиссерам давали немножко денег на съемки короткометражки и Владимир с Валерием решили сложить сумму вместе и на вырученные деньги сделать полноценный фильм.

Таким фильмом стал "Самый медленный поезд" по рассказу Юрия Нагибина "Ранней весной".

- Судьба была повернута к нам лицом, - повторял Владимир Краснопольский. Дипломная работа была настолько удачной, что молодых режиссеров приметил и взял под опеку всесильный Пырьев. Он же и посоветовал обратиться к необычному для советского кино жанру сериала. Когда братья принесли ему книгу "Тени исчезают в полдень".

- Из этого большое кино не сделаете, загубите. Нужен сериал, - сказал мэтр и тут же позвонил, куда надо.

Открыли Серебрякова, Вельяминова и еще тридцать актеров

Братья во многом были первооткрывателями и это касается не только жанра сериала. Например, они первыми "протолкнули" обнаженную натуру в кино. (В фильме "Соленый арбуз" по Владимиру Орлову им удалось заставить актрису погрузиться обнаженной в воду, а крамольный кадр пробили с помощью Пырьева).

Режиссеры были одними из немногих, кому ради съемок разрешили сжечь целую деревню. (до этого такой привилегией пользовался только Сергей Бондарчук).

Именно они вывели в бестселлеры книги писателя Анатолия Иванова. Имя писателя прогремело после экранизации братьев, а до того он был почти никому не известен.

Знаменитый хит "Гляжу в озера синие" был написан для их "Теней" и впервые прозвучал в сериале.

Но главной сверхспособностью режиссеров было фантастическое чутье на актеров. Братья видели людей, которые впоследствии становились звездами. В их первой же дипломной работе сыграла молодая Зинаида Кириенко, в фильме "Стюардесса" дебютировала Алла Демидова. У них сыграл свою лучшую роль молодой Джигурда. И даже популярного сегодня Алексея Серебрякова нашли именно они. Однажды "Вечерняя Москва" опубликовала фотографию маленького баяниста. Мальчишка приглянулся режиссерам и вскоре Алексей Серебряков (а на фотографии был он) попал в сериал "Вечный зов".

Успешные творческие союзы двух кинорежиссеров крайне редки. Но Владимир Краснопольский был исключением. Вместе с двоюродным братом Валерием Усковым они стали кем-то вроде Ильфа и Петрова в кино. Фото: EAST NEWS

Особой их гордостью был, конечно же, Петр Вельяминов. Карьера в кино у Вельяминова началась с сериала "Тени исчезают в полдень". Вельяминов отсидел девять лет в лагерях и большой удачей было то, что после отсидки играл на сценах провинциальных театров. Братья увидели его случайно то ли в Перми, то ли в Екатеринбурге. Впечатлились так, что пригласили на главную роль в сериале.

Выбор был таким неожиданным, что возмутился даже сам актер.

- Да вы что! Где я, а где кино. Для меня слово "камера" ассоциируется только с камерой, где я сидел! - ответил на предложение Вельяминов. А худсовет был так оскорблен выбором, что даже после проб продолжал утверждать, что Вельяминов - бездарность и его нельзя допускать к съемкам. Уверенные в своем выборе режиссеры поручились за актера и написали бумагу, что если в течение месяца Вельяминов не проявит себя в роли председателя колхоза Захара Большакова - они переснимут все за свои деньги.

В итоге попали "в яблочко". Петр Вельяминов стал народным артистом, получил признание и любовь миллионов. А когда его позвали в следующий сериал "Вечный зов", зеваки то и дело подходили с вопросом: "А что, вы в колхозе уже не работаете?"

Как-то братья подсчитали и вышло, что за всю жизнь они открыли 32 актера!

- Это не мы выбираем, это судьба выбирает, - говорил Владимир Краснопольский.

Арнольд Шварценнегер подрезал роль у Вадима Спиридонова

О прекрасном актере Вадиме Спиридонове режиссеры сожалели больше всего. Спиридонов сыграл в "Вечном зове". В телеэпопее братьям удалось протолкнуть крамольную для того времени мысль: Гражданская война не кончается, не может прекратиться — это война за правду, которую каждый понимает по-своему. Потому и подлец Федор в исполнении Спиридонова стал народным кумиром.

Спустя несколько лет, когда братья анонсировали съемку нового сериала "Ермак", Вадим был уверен, что главная роль достанется ему. Но время шло, а роли не предлагали. От обиды Спиридонов ушел в тяжелый запой, результатом которого стала смерть.

Впервые об этой истории Владимир Краснопольский обмолвился незадолго до смерти, в в передаче "Линия жизни" на "Культуре". Он очень сожалел о произошедшем и говорил, что у Вадима были все шансы сыграть главную роль. Ему стоило всего лишь подождать.

Роль не предлагали, потому что изначально вели переговоры с Арнольдом Шварценнегером.

- Мы мечтали снять кино в лучших традициях вестернов, - рассказывал режиссер. - Идею поддержало Госкино, начались переговоры. Удалось получить согласие "железного Арни". Тот согласился играть за три копейки, потому что мечтал сыграть "русского мужика". Казалось, все удалось, уже шел процесс подписания договора, но в январе произошел штурм вильнюсской телебашни и на следующий день американская сторона расторгла все соглашения.

В итоге роль Ермака досталась Виктору Степанову и этот выбор тоже оказался точным.

Жизнь после "Вечного зова"

"Нас называют продажными режиссерами. Это самое высокое звание и мы боимся его потерять", - шутили они. Под "продажными" понималось то, что в эпоху рейтингов и продаж им удавалось вписаться в новую систему.

С двухтысячных годов Усков и Краснопольский начали работать отдельно, но все равно помогали друг другу, всегда ставили в титрах две фамилии и никак не велись на попытки стравить их и выяснить, кто талантливее.

Конечно, критики поругивали фильмы и говорили, что мелодрамы, снятые в последнее время не идут ни в какое сравнение с советскими кинохитами. "Старый стиль умер, нового не создали". "Без конца показывают женские ляжки", - ругались ценители. Но неприхотливые мелодрамы последних лет шли на ура. В числе полюбившихся зрителями работ - сериал "Две судьбы", снятый по рукописи московского пенсионера; сериал "На солнечной стороне улицы" по роману Дины Рубиной (правда, этот сериал снимал Усков, а Краснопольский помогал при монтаже). Сильный ажиотаж вызвал "Капкан" - последний фильм, в котором Александр Абдулов и Ирина Алферова снялись вместе. Интригующим моментом было то, что в сериале имелась постельная сцена между бывшими на тот момент мужем и женой...

Многих журналистов интересовали вопросы взаимоотношений Алферовой и Абдулова на съемках, но деликатный Краснопольский уходил от расспросов. В отличие от многих режиссеров, он не сливал своих актеров, не злословил, никогда не рассказывал кто с кем пьет, спит и как дебоширит.

- Как вам работалось с тем-то? - интересовались журналисты с нездоровым интересом.

- Прекрасно! - отвечал Краснопольский.

А когда поклонники просили назвать любимую работу, Владимир Аркадьевич отвечал по-хитрому:

- Наш лучший фильм - это наша следующая работа.

В последние годы он мечтал объединиться с Усковым, чтобы вместе снять фильм про белую армию и ее роль в победе в Великой отечественной войне. Краснопольский обещал, что это будет "Вечный зов" двадцать первого века, но ни названия впечатлившей его книги, ни имени автора он не назвал, отмечая только:

- Это такой материал, что можно из могилы встать и снимать эту вещь!