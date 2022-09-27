Процедура принятия новых субъектов в состав России сформулирована уже давно - еще в 2001 году специальным федеральным конституционным законом. Фото: REUTERS

Процедура принятия новых субъектов в состав России сформулирована уже давно - еще в 2001 году специальным федеральным конституционным законом. В нем прописано буквально все - от условий, которые выдвигаются кандидатам, до мелких хозяйственных вопросов.

Этот закон меняли лишь один раз - в 2005 году.

Более того, этот документ уже и обкатан в 2014 году на Крыме.

Порядок принятия - крайне прост, главное, чтобы были соблюдены все тонкости закона. Главное условие - добровольность.

Шаг 1. Определение

Для начала новые территории должны сами определиться, хотят они к нам или нет.

Что важно, России не принципиально, каким образом это будет сделано. Они должны решить этот вопрос сами. Собственно, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области определяются референдумами, которые прошли на их территориях.

Шаг 2. Независимое государство

Мало кто помнит, но так было и в Крыму. Независимая республика Крым просуществовала 2 дня - 17 и 18 марта 2014 года. Независимость была объявлена сразу после референдума, и закончилась с момента принятия полуострова в состав России.

Шаг 3. Обращение

Независимое государство должно обратиться с просьбой о принятии. Обращаться оно должно непосредственно к Президенту. Российский лидер в свою очередь ставит об этом в известность Федеральное собрание (то есть Думу и Совет Федерации) и правительство. Если нужно, проходят консультации.

Шаг 4. Международный договор

Как только все принципиально соглашаются с тем, что в состав России войдут новые территории, начинается подготовка международного договора. «Международного» - это не значит, что в нем должны расписаться все страны мира. Это договор между Россией и новым независимым государством.

Этот документ регулирует все до самых мелочей: от сроков принятия в состав страны, до того, как на новой территории будут работать банки, силовики, и прочее. Другими словами, он подробно описывает, как будет строиться жизнь теперь.

Шаг 5. Конституционный суд

Он проверяет этот международный договор на то, насколько он соответствует российской Конституции. Если все в порядке, договор уходит в Думу.

Шаг 6. Госдума

Депутаты рассматривают и международный договор, еще и проект федерального конституционного закона о принятии нового субъекта. Это один из самых важных законов - он напрямую затрагивает нашу Конституцию.

На самом деле в этом законопроекте тоже прописаны всякие мелочи, типа «как будет интегрироваться правовая система», «как на новую территорию войдет наша госвласть».

Шаг 7. Совет Федерации

Если депутатов всё устраивает, и там оба закона принимают, они сразу отправляются в Совет Федерации. Здесь тоже рассматривают и международный договор и проект федерального конституционного закона.

Шаг 8. Президент

Последний этап - это подпись президента. К нему на стол документы ложатся, если Совет федерации с ними тоже согласен. Параллельно их подписывают главы территории, которая просится в Россию. (С Крымом было точно так же - 18 марта 2014 года вместе с Путиным документы подписывали председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый).

Вот когда документы подписаны всеми сторонами, они вступают в силу. Исторический момент наступил.

Шаг 9. Изменения в Конституцию

Это обязательный шаг. По сути - закрепление итогов долгого пути. В главный документы страны вносятся правки. Конкретно - в первую часть статьи 65. Там перечислены все субъекты страны. Вот и новая территория обретает новый статус - республика, край, область, а может даже автономная область или автономный округ.