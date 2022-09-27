Песков сообщил, что законодатели России готовы к возможному вхождению новых регионов в состав страны

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Появилась информация о том, что в составе Российской Федерации после референдума о присоединении новых регионов может быть создан еще один федеральный округ – Крымский. Предполагается, что возглавит этот округ бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

За разъяснениями по данному вопросу журналист «Комсомольской правды» обратился к официальному представителю Кремля во вторник, 27 сентября.

- Дмитрий Сергеевич, можете ли вы подтвердить или опровергнуть эту информацию?

- Мы никогда не анонсируем появление таких указов президента или таких кадровых решений, - ответил пресс-секретарь президента. - Если какие-то решения на этот счет будут приниматься, мы соответствующим образом вас проинформируем.

- Если появится необходимость принимать в состав Российской Федерации новые регионы, в которых прошли референдумы, это известные регионы, готова ли к этому правовая система России? - спросил я у Пескова. - То есть, нужно ли будет менять какие-то строки в Конституции Российской Федерации? Кто-то над этим сейчас задумывается? Либо Правовое управление президента, либо соответствующие законодательные комитеты Думы, Совета Федерации?

- В нашей законодательной практике предусмотрены различные варианты, - сказал пресс-секретарь. - И, разумеется, наши законодатели, органы исполнительной власти, правовые наши подразделения готовы (провести необходимые процедуры).

- То есть, если нужно будет вносить какие-то поправки, наши специалисты все к этому готовы, я так понимаю?

- Да, вы правильно понимаете.