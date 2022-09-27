Чернышенко: более 110 тыс. студентов зачислено на «цифровые кафедры» вузов

Он напомнил, что «цифровые кафедры» были созданы в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала IТ-отрасли» национального проекта «Цифровая экономика». На них студенты могут получить IT-компетенции параллельно с изучением основной программы.

«По поручению Президента Владимира Путина Правительство проводит комплексную работу по повышению качества подготовки IT-специалистов и цифровой грамотности россиян. От этого напрямую зависит обеспечение информационной безопасности страны и достижение технологического суверенитета. Мы видим, что молодые люди заинтересованы в развитии цифровых компетенций. В рамках приемной кампании на «цифровые кафедры» было подано более 140 тыс. заявлений. Зачислено свыше 110 тыс. студентов. Сейчас - на старте обучения - проходит мониторинг их цифровых компетенций, который будет регулярно отслеживать качество подготовки ребят», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, для молодых людей разработано свыше 500 образовательных программ дополнительной профессиональной переподготовки. Все они прошли независимую экспертизу и получили высокую оценку представителей IT-отрасли.