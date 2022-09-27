В зону СВО готовы отправиться еще депутат Госдумы и сенатор от «Единой России»

Игорь Кастюкевич окончил военный вуз, после чего сразу прослужил четыре года в вооруженных силах РФ, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Последние семь месяцев он провёл на Донбассе и освобождённых территориях – руководил гуманитарной миссией «Единой России» на Херсонщине. Он видел своими глазами всё, что там происходит. О том, что творят украинские нацисты, он знает не понаслышке. И готов противостоять киевскому режиму на передовой», – отметил политик.

Виктор Бондарев – прославленный генерал-полковник, лётчик-снайпер, командовавший ВВС и впоследствии ВКС России на протяжении пяти лет.

«Всю жизнь на службе, прошёл обе чеченские кампании, сотни боевых вылетов, в 40 лет – уже Герой России. Руководил нашей авиацией во время операции в Сирии. По всем статьям свой воинский долг он уже отдал, не раз рисковал жизнью при исполнении приказов. Но несмотря на возраст, регалии, заслуги готов снова быть в строю», – рассказал секретарь Генсовета партии.

Ранее заявления о направлении в зону проведения СВО поступили от председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова, зампреда комитета по обороне Дмитрия Саблина, зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталия Милонова, зампреда комитета по экономической политике, секретаря Хакасского реготделения «Единой России» Сергея Сокола, зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александра Бородая и члена комитета по защите конкуренции Олега Колесникова, а также ряда депутатов разного уровня.