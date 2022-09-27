Путин: в этом году Россия побьет лучший советский рекорд

Глава страны заверил: в этом году страна полностью обеспечит себя едой. Фото Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

Во вторник Владимир Путин на совещании обсудил, как идет уборка урожая. Президент в самом начале рассказал о главном аграрном достижении года:

- Суммарный сбор зерна может составить 150 миллионов тонн. В 2017-м году у нас было 135,5, а в РСФСР в 1978 году было 127 миллионов тонн, - российский лидер, напомнил, какими были лучшие результаты в прошлом.

Глава страны заверил: в этом году страна полностью обеспечит себя едой. Еще и на экспорт ого-го сколько останется. Но, как ни парадоксально, наш обильный урожай мало скажется на остальном международном рынке. Всему виной экономические ограничения.

- Санкции против России грозят обернуться глобальным продовольственным кризисом. Ответственность за него полностью лежит на так называемом коллективном Западе. Это совершенно не связано со специальной военной операцией, - заявил Путин.

Президент рассказал о стоимости еды на международных рынках – за два года цены выросли на 40%. Так получилось, потому что развитые страны банально перекупают доступное зерно. Взять ту же украинскую пшеницу – из 46 кораблей, которые отплыли на прошлой неделе, 25 отправились в ЕС.

- Они что, беднейшие страны, что ли? Сплошное, просто неудобно говорить, но это сплошное надувательство, и ничего больше, - возмутился российский лидер.

Глава страны на совещании поручил, чтобы допдоходы от богатого урожая пошли на поддержку сельских жителей.

- Речь о росте их благосостояния, о реальном повышении качества жизни, - заявил Владимир Владимирович.

В конце Путин обмолвился о референдумах, идущих на Донбассе: «Спасение людей на всех территориях, именно спасение людей на всех территориях, где этот референдум проводится, – все это находится во главе угла и является центром внимания всего нашего общества, всей страны».