Луганску не терпится домой. Это чувствуется внешне. Фото: Александр КОЦ

Луганску не терпится домой. Это чувствуется внешне. Город увешан билбордами с незатейливыми, но жизнеутверждающими лозунгами: «Будущее – только вместе с Россией», «Мы – один народ». Редкий балкон – без российского триколора. Флаги – на машинах, велосипедах, мотоциклах…

Город увешан билбордами с незатейливыми, но жизнеутверждающими лозунгами Фото: Александр КОЦ

- Возьмите пожалуйста, - протягивает бело-сине-красную ленточку девчушка-волонтер у здания правительства.

К нему подъезжает колонна микроавтобусов в сопровождении машины ГИБДД. Из них вылезают люди всех цветов кожи. Глава МИД ЛНР Владислав Дейнеко вручает им аккредитации международных наблюдателей.

Редкий балкон – без российского триколора. Фото: Александр КОЦ

- Надеюсь, то, что вы здесь услышите и увидите, будет доведено до общественности ваших стран, - напутствовал гостей из-за рубежа министр. – ЛНР очень долго шла к этому референдуму. И сегодня у вас есть возможность своими глазами наблюдать за долгожданным событием. Благодарю вас за то, что нашли в себе силы, решимость, при том, что многие западные страны категорически против того, что сейчас происходит.

В Луганск в этот день приехали представители Казахстана, Эквадора, Сирии, БАР, Мексики, Италии, Франции, Камеруна, Мьянмы, Словении, Шри Ланки… Фото: Александр КОЦ

В Луганск в этот день приехали представители Казахстана, Эквадора, Сирии, БАР, Мексики, Италии, Франции, Камеруна, Мьянмы, Словении, Шри Ланки…

- Саша, братское сердце, - вдруг подлетел ко мне один из наблюдателей, в котором я узнал своего старого друга из Сербии, профессора международного права Деяна Мировича.

- Ну как тебе как профессору? – спрашиваю балканского товарища.

Присутствие здесь иностранных наблюдателей придает голосованию тот минимум легитимности, который необходим, чтобы со всей ответственностью заявить: мы все сделали честно. Фото: Александр КОЦ

- Вижу, что это на самом деле демократический процесс, никакого давления нет. И то, что сказала фрау Бербок, будто тут только и делают, что расстреливают и насилуют, - это неправда. На самом деле большая явка. Что касается меня лично, я знаю, что Запад и НАТО сделали с Сербией и Югославией. И потому нам все понятно. И хочу добавить, что Запад критикует этот референдум, но забыл, что, когда Косово провозгласило независимость, не было референдума. И это настоящее лицемерие Запада.

- У Сербии сложное отношение к этому процессу. Потому что у вас есть прецедент с Косово. Вряд ли эти выборы будут признаны на государственном уровне в Белграде...

- У нас были большие демонстрации в поддержку России и СВО. Увидим, будут ли санкции против России с нашей стороны. Но народ на самом деле против них. Потому что это нож в спину нашим братьям, которые нам помогают, прежде всего, как ты сказал, что касается Косово, Боснии и Республики Сербской.

В пятый день голосования наконец открылись стационарные участки для голосования. Фото: Александр КОЦ

В пятый день голосования наконец открылись стационарные участки для голосования. До последнего момента их расположение держалось в секрете из соображений безопасности. Предыдущие четыре дня работали передвижные УИКи на автобусах, а также выездные комиссии, которые ходили по подъездам и частным домам, стучась в каждую квартиру. С утра ВСУ нанесли удары Хаймарсами по Алчевску, где избирательные участки пришлось перенести в бомбоубежища. В Луганске же открыли свои двери школы, вузы и Русский драмтеатр.

С утра ВСУ нанесли удары Хаймарсами по Алчевску, где избирательные участки пришлось перенести в бомбоубежища. В Луганске же открыли свои двери школы, вузы и Русский драмтеатр. Фото: Александр КОЦ

- Восемь лет мы находимся на передовой русского мира, мы всегда были на передовой нашей культуры, а Донбасс всегда был сердцем России, - не скрывает эмоций пришедший в театр проголосовать замминистра культуры, спорта и молодежи ЛНР Роман Олексин. – Огромное спасибо президенту РФ за поддержку, которая ощущалась здесь, в сердце. Уверен, что вместе мы победим врага, который пытается распространять свою идеологию. Великую Отечественную войну выиграл Советский Союз, правопреемницей его является Россия. Вот мы вчера открыли восстановленный мемориальный комплекс «Непокоренные» в Краснодоне на месте, где были казнены молодогвардейцы. Молодежь, которая не побоялась противостоять фашизму. И сейчас мы тоже отстоим свою землю и русский мир.

Иностранные наблюдатели, тем временем, колесили по Луганску, набираясь впечатлений. Фото: Александр КОЦ

Иностранные наблюдатели, тем временем, колесили по Луганску, набираясь впечатлений.

- Во Франции большие медиа сознательно игнорируют, что здесь происходит что-то важное. Поскольку это противоречит точке зрения Запада. И я надеюсь, что мое присутствие здесь изменит такое отношение хотя бы немного. По крайней мере, для тех людей, кто хочет искренне разобраться в том, что происходит, - признался мне француз Тьери Сен-Гермес.

Фото: Александр КОЦ

- Во-первых, я хотел удостовериться в том, что люди здесь живут нормально после того ужасного периода войны. Сейчас Луганский регион - намного более мирный. Во-вторых, я хотел проверить ход референдума. Это исторический момент, он очень важен. В-третьих, я хочу понимать социальное положение людей, живущих здесь, ситуацию с их правами. Хочу понять, правду или нет говорит Запад. И пока мое впечатление, что все, что говорят на Западе, не соответствует действительности. Абсолютные фейки, - поделился итальянец, адвокат Марко Патта.

Фото: Александр КОЦ

Конечно, от их слов Запад не развернется на 180 градусов и не изменит свою позицию по тому, что происходит в Донбассе. Однако присутствие здесь иностранных наблюдателей придает голосованию тот минимум легитимности, который необходим, чтобы со всей ответственностью заявить: мы все сделали честно. А как проголосуют люди, лично у меня никакого сомнения не было.

Фото: Александр КОЦ

Фото: Александр КОЦ