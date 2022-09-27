«Цены — чокнуться можно!»: Алкоголь подорожает с Нового года

Если продукты питания дорожают за счет разных факторов и общей инфляции, то алкоголь зависит еще и от налоговой базы, то есть ставки акциза Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С января алкоголь станет дороже — это уже факт. В министерстве финансов даже цены определили. Минимальные, правда (см. «Только цифры»). Максимальные диктует рынок.

Руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз уверен, что ничего неожиданного в этом нет.

- На продукты цены повышаются, а алкоголь чем хуже? – говорит эксперт. – На него еще и акцизы давят, которые тоже повышаются с начала следующего года. Так что все в рамках разумного. Повышение цен в пределах 10 процентов не вызывает роста нелегальной продукции.

Дробиз пояснил, что если продукты питания дорожают за счет разных факторов и общей инфляции, то алкоголь зависит еще и от налоговой базы, то есть ставки акциза. Но даже с учетом этого рост цен не вызовет ажиотажа, чтобы набирать алкоголь впрок, потому что отпускная цена на крепкие напитки повысится лишь на 7%.

Что касается импортного алкоголя, то на него, по словам эксперта, минимальных цен не существует.

- Вся импортная продукция сейчас дорогая, - дополняет Дробиз. – Одна из причин – в Россию теперь завозится в 1,5 раза меньше алкоголя, чем до санкций.

- Но на прилавках магазинов есть шотландский виски и другой импортный алкоголь, - возражаю я.

- В основном, это запасы, - отвечает эксперт. – Раньше логистика и объемы были такими, что на складах продукции было на полгода вперед. Сейчас ситуация в корне изменилась. Не зря же Минпромторг России предложил расширить список параллельного импорта, включив в него ряд алкогольных брендов, которые ушли с российского рынка. В списке вермуты Cinzano, Martini, водка Absolut, коньяк Hennessy, виски Johnnie Walker, Chivas Regal и т.д.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Минимальные розничные цены на 0,5 литра с 1 января 2023 года*

Водка

Отпускная производителя – 229 рублей (было 214)

Оптовая – 238 рублей (было 222)

Розничная – 281 рубль (было 261)

Коньяк

Отпускная производителя – 397 рублей (было 371)

Оптовая – 419 рублей (было 391)

Розничная – 517 рубль (было 480)

Бренди

Отпускная производителя – 289 рублей (было 270)

Оптовая – 304 рублей (было 284)

Розничная – 375 рубль (было 348)

*Предложения Минфина РФ.