Украина и США заинтересованы в разрушении российских газопроводов Фото: REUTERS

В понедельник, в девятом часу вечера к северо-востоку от датского острова Борнхольм закипело Балтийское море. Это зафиксировало проходившее мимо судно, а позже целое поле пузырей на воде сфотографировали истребители Ф-16 ВВС Дании.

Одновременно оператор газопровода Северный Поток-2 зафиксировал резкое снижение давления газа в обеих нитках (так часто называются газоносные трубы в обиходе). Несмотря на то, что поставки газа по нему не начинались, 1234-километровая подводная труба диаметром более метра была накачана техническим газом чтобы начать поставки в любой момент. Его запуск в эксплуатацию был заблокирован немецкими властями в начале 2022 года.

Чуть позже стало известно, что та же проблема возникла на одной из двух ниток пролегающего «Северного Потока» — более старого магистрального газопровода, снабжавшего Германию и несколько государств Европы российским голубым топливом с ноября 2011 года. Таким образом, практически одновременно и рядом оказались повреждены три из четырёх ниток.

Официальных заявления по ситуации в Германии и Дании пока не поступало. Однако по сообщениям местной прессы, федеральное правительство и немецкие спецслужбы уже начали собственное расследование причин аварий на газопроводах. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией», — сообщил анонимный источник из Берлина, по сути дав понять: одна поломка — случайность, две — совпадение, три — злой умысел.

Событие это не рядовое и с точки зрения безопасности судоходства и окружающей среды: высокая концентрация газа не только взрывоопасна, но и ядовита. В результате вокруг места аварии создана зона безопасности диаметром в 10 км и на высоту до 1000 метров. Фрегат датских ВМС «Абсалон» выдвинулся в район происшествия, чтобы исключить попадание в опасную зону других кораблей и судов, а также самолетов.

Ну и сразу встает вопрос: кому это выгодно? Список врагов проекта длинный: помимо штатных оппонентов любого масштабного проекта с российским участием — Латвии, Литвы, Польши и Эстонии — в бесперебойной работе газопроводов не заинтересованы США, которые уже рассматривают ЕС как исключительно свой новый рынок сжиженного природного газа. Разумеется, против Украина, которая могла при полноценной эксплуатации обоих «Потоков» в любой момент потерять статус страны-транзитёра и немалые деньги за перекачку газа с Востока на Запад. Теперь такая угроза для Киева исчезла, т.к. быстрый ремонт лежащих на глубине около 100 метров газопроводов технологически сложен и в условиях санкционного давления вряд ли возможен.