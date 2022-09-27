Умер Борис Моисеев.
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Умер российский певец Борис Моисеев. Об этом во вторник 27 сентября сообщил его арт-директор Сергей Горох. Певцу было 68 лет.
Борис Моисеев умер в ночь на вторник 27 сентября.
"Сегодня в 2 часа", - цитирует Сергея Гороха РИА Новости.
Пока не сообщается, где и когда состоятся церемония прощания с заслуженным артистом России.
Борис Моисеев умер в ночь на вторник 27 сентября.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Напомним, артист дважды перенес инсульт. С 2015 года он прекратил выступления и крайне редко появлялся на публике, ведя затворнический образ жизни в своей московской квартире. Также сообщалось, что любимец публики подорвал свое здоровье многочисленными пластическими операциями.
В конце 2015 года Моисеев объявил себя "российским пенсионером".
Артист дважды перенес инсульт.
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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