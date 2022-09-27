Исследователи выяснили, как кофе влияет на микробиом человека

У людей, которые устраивали кофе-брейки по несколько раз в день, в микрофлоре кишечника обнаружено повышенное содержание микроорганизмов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые не прекращают исследовать второй по популярности напиток на Земле (на первом месте - питьевая вода). В этот раз эксперты копнули поглубже в прямом смысле слова. Они решили выяснить, как продукты усвоения и переработки кофе у нас в организме (метаболиты) влияют на разнообразие микроорганизмов в кишечнике. Сообщество обитающих там бактерий называется микробиомом. И с каждым годом наука все больше узнает о его мощном воздействии на самые разные процессы, включая работу иммунитета и настроение человека (подробно об этом - в разделе «Здоровье» на KP.RU).

Группа шведских исследователей из университета Уппсалы проанализировала более 8 тысяч образцов содержимого кишечника и плазмы крови. Результаты сопоставили с образом жизни лиц, у которых были взяты биоматериалы. Особое внимание уделили вопросу употребления кофе. В Швеции это по-настоящему культовый напиток. В стране даже есть традиция под названием «фика» (FIKA), перерыв на кофе со сладостями. Местные жители называют это лекарством от одиночества и трудоголизма. Итоги исследования показали, что ароматный напиток на глубинном уровне действительно благотворно действует на организм. Не столь сильно, как настоящее лекарство, конечно, но пользу приносит вполне ощутимую.

У людей, которые устраивали кофе-брейки по несколько раз в день (это не менее 2-3 чашек кофе, или «высокое потребление», как говорится в научной статье), в микрофлоре кишечника обнаружено повышенное содержание микроорганизмов Eubacteriales и Streptococcus salivarius. Как поясняют микробиологи, такие бактерии известны тем, что оздоравливают полость рта и верхних дыхательных путей (носа, носоглотки, гортани). Если обилие этих микроорганизмов зафиксировано в кишечнике, то они непременно есть и на «верхнем этаже».

С другой стороны, кофе стимулирует перистальтику кишечника. То есть ускоряет переработку и вывод его содержимого. Не исключено, что полезным бактериям «нравится» именно этот эффект, а не сами метаболиты (продукты усвоения) ароматного напитка, предполагают ученые.

В общем, так или иначе, очередное исследование добавляет плюс в копилку доказательств пользы кофе.

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Еще пять благотворных эффектов кофе, которые доказаны наукой

1. Снижает риск некоторых видов рака: меланомы, лейкемии, рака печени, рака полости рта, рака простаты, рака эндометрия.

2. Защищает печень от цирроза: у злоупотребляющих алкоголем и при этом налегающих на кофе (только не одновременно!) риск цирроза оказался на 40% ниже.

3. Снижает угрозу развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.

4. Увеличивает чувствительность поджелудочной железы к глюкозе, благодаря чему снижается риск развития диабета.

5. Снижает риск внезапной смерти.

ОДНАКО

Кому противопоказан крепкий напиток

Врачи рекомендуют с осторожностью употреблять кофе или временно воздержаться от него:

- в моменты повышения давления,

- при сильном сердцебиении (тахикардии),

- при проблемах с засыпанием,

- беременным женщинам в 1 и 2 триместре (употребление более 2-х чашек в день может вызвать преждевременные роды https://www.kp.ru/daily/26849/3892216/).