Как помочь себе лучше соображать: Ученые вычислили три ключевые составляющие здоровья нервов и мозга

Физическая активность и общение не позволят мозгу стареть. Фото: Василий Вахрин

Движение (физические упражнения), отношения с людьми (социальное взаимодействие) и страсть к изучению всего нового являются ключевыми факторами предотвращения старения мозга и дегенеративных явлений, приводящих к так называемому старческому слабоумию, или деменции, а также болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Норвегии и Исландии, которые проанализировали исследования состояния активности головного мозга, его способности к нейропластичности, то есть возможности образовывать новые нейронные связи под воздействием внешних стимулов и ответа на них в виде переживаний.

ТАНЦУЙ, ЧТОБЫ БЫТЬ МОЛОДЫМ

Несколько линий научных доказательств свидетельствуют в пользу того, что есть заметное положительное влияние движения на физиологию мозга.

Особенно в почете у мозга:

- тренировка жонглирования,

- различные практики осознанности тела, то, что часто называют медитативным вниманием к своему телу,

- балет и разнообразные танцы,

- гимнастика.

Получается, что артисты цирка, например, вполне могут претендовать на ясный ум и в почтенном возрасте.

Также доказано, что для людей старшего возраста особенно полезными в аспекте увеличения белого и серого вещества головного мозга были аэробные тренировки, то есть любой вид умеренной физической активности, при которой задействовано множество мышц и потребляется большое количество кислорода, что тренирует, прежде всего, сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Эффект был заметен уже после 6 месяцев занятий три раза в неделю по 1 часу.

СЕМЬЯ, ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ КАК «ЛЕКАРСТВО» ДЛЯ ГОЛОВЫ

Ученые также определили, что большое количество социальных связей, общения с друзьями, членами семьи, соседями и коллегами, увеличивают сложность и интенсивность стимуляции ума. Чтобы поддерживать и развивать удовлетворяющие отношения с разными людьми нужно осваивать множество навыков, быть находчивым и смекалистым, а мозг это любит. Общаясь, человек пробует различные стратегии, учится учитывать и свои интересы, и интересы другого, думать о перспективе, что способствует росту нейронов и плотности синапсов (место контакта нейронов), а это в свою очередь защищает структуры мозга от патологических процессов. Исследования показывают, что люди одинокие, с плохими отношениями имеют и более слабые когнитивные функции, мышление и память в старшем возрасте. Кроме того открытость к общению, экстраверсия характера положительно связаны с развитием областей мозга, участвующих в познании этого мира.

ПОЛЕЗНЫЕ СТРАСТИ

Чем больше человек любит свое занятие, испытывает к нему страсть, тем лучше он достигает своей цели и более способен обучаться всему новому. Если мы делаем то, что нам очень нравиться, и еще гордимся этим, рассказываем о своем увлечении другим, наш разум платит нам за это активностью, хорошей памятью и способностью к новому решению задач. Хороший пример, страсть к изучению иностранных языков, которая укрепляет нервные клетки и их связи. Страсть, вовлеченность, с которой человек подходит к делу, связана с выработкой дофамина (гормона радости), который в свою очередь играет важную роль в способности человека к концентрации и удержанию внимания, к обучению, и в итоге к нашей способности уверенно и успешно идти к своей цели.