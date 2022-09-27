Романтика эпохи СССР

Ностальгия по советскому времени действительно усиливается, особенно сейчас, в год 100-летия образования СССР. В новейшей истории не найдется страны, равной по силе Советскому Союзу. Победа в Великой Отечественной войне, покорение космоса, олимпийские рекорды, советский балет и кино – все эти достижения составляют наше драгоценное наследие. Помимо национальной гордости, для многих из нас СССР связан с детством и юностью. «Идеал доброго, честного и трудящегося человека, воспетый в советских фильмах, не теряет своей актуальности. Многие выросли на этих фильмах, – говорит вице-президент „Императорского монетного двора” Александр Шепелев. – А знаменательная дата становится поводом вспомнить, что нам дорого в ушедшей эпохе. Для этого люди ходят на выставки, окружают себя памятными вещами». Мы выпустили юбилейную медаль «100 лет СССР» специально для тех, кому, как и нам, дорога память о Советском Союзе, кто хочет сохранить ее и передать будущим поколениям.