Кем на самом деле был Борис Моисеев: Он умел хулиганить лучше всех

На 69 году жизни умер танцор и певец Борис Моисеев Фото: Борис КУДРЯВОВ

Борис Моисеев, казалось, был создан для пародий и насмешек. Он хрипел странные песни, мультипликационно улыбался и одевался как конферансье из фильмов про русскую эмиграцию. Он жонглировал своей сексуальной ориентаций и ни капельки не смущался, когда его довольно грубо в чем-то попрекали.

Борис Моисеев был странным и смелым. Алла Пугачева и многие другие звезды считали его невероятно талантливым. Именно Примадонна заметила талантливого танцора, когда тот работал в Каунасе, и пригласила к себе.

Как танцор он стал максимально востребован, работая со всеми топами нашей эстрады.

Бородатый Моисеев с полуголыми дамами на плакатах «Трио Экспрессия» едва ли не символ конца 1980-х. Самодовольный, наглый, яркий… Едва ли в него влюблялись, но он всем был нужен. Кстати, «Экспрессия» много гастролировала по клубам Европы и Америки. А потом Моисеев запел. И это был отдельный подвид эстрадного искусства.

Когда он начал выпускать с песнями «Дита порока», «Голубая луна» и «Просто Щелкунчик», «Я - бальник» казалось, он просто издевается над всеми нами. Но «луна» стала суперхитом и ее до сих пор поют на свадьбах, не сильно задумываясь о подтекстах.

Когда наша эстрада начала бешено рубить бабло, выяснилось, что всем нужны концертные костюмы. И что их надо шить хорошо и быстро. Как раз в те годы, одна моя родственница работала в ателье со звездами, то подгоняя иностранные костюмы, то выкраивая что-то на заказ. Сейчас в это сложно поверить, но все звезды сами приезжали на подгонку и, конечно, общались с людьми вокруг. Часто высокомерно, чаще не замечая никого вокруг. А Борис Моисеев оказался человеком и воспитанным, и добрым, и вежливым. Никогда не позволял грубости, всех знал по именам. А потом выходил на сцену продавать те самые самодовольство и наглость.

Борис Моисеев был добрым хулиганом, безобидным провокатором, человеком, который любит пошлостью поиздеваться над еще большей пошлостью нашей эстрады.

Когда Бориса Моисеева разбил инсульт, за него переживали все. Ему посвящали передачи, где хвалили друзей, которые его не бросили. Но сам Борис Михайлович ушел с экранов, вместе со своими провокациями и экспрессией. Его начали забывать еще при жизни. Но все равно вспомнят еще не раз, как героя анекдотических историй, как хулигана и человека с которым точно не было скучно.